¡Sin implantes! Sara Maldonado presume su nueva silueta

Luego de que el pasado 10 de julio, la actriz mexicana Sara Maldonado se sometiera a una operación para quitarse los implantes de pecho y le practicaran una lipoescultura en el abdomen, la famosa de 41 años presumió como es su nueva silueta sin implantes.

Fue a través de sus historias de Instagram que Sara Maldonado presumió que su silueta cambio por completo desde que se sometió a la cirugía estética. Modelando frente a la cámara y recorriendo su cuerpo, mientras luce un jumpsuit negro con estampados amarillos que dejó claro que su silueta ya no está como antes.

“¿Se acuerdan que les conté que me hice una cirugía para quitarme los implantes. Ya no tengo implantes, es mi propia grasita”, comenzó compartiendo la protagonista de diversas telenovelas juveniles de Televisa, mientras explicaba que no tenía ni dos meses de operada y ya se estaban viendo los resultados.

Lee también: Con micro bañador negro, Sofía Rivera Torres es inmune a las críticas

"Ahora tengo, no he cumplido ni dos meses de operada hasta el tercer mes empezamos a ver los resultados, pero les voy a presumir, les voy a compartir porque no es presumir,para presumirles, para compartirles, para enseñarles un poco como quede", indicó Sara Maldonado a sus fans mientras presume su silueta sin implantes.

Posteriormente la famosa indicó el nombre del doctor que le había hecho la cirugía y confesó que le había quitado la grasita de la espalda baja para ponerla en sus glúteos y senos. El radical cambio de la actriz ha sido toda una sensación en las redes sociales, pues muchos de los usuarios aseguran que la famosa se quitó 10 años de encima.

Cabe señalar que la protagonista de la telenovela juvenil Corazones al límite decidió renovar su imagen después de la traición de su ex pareja, el hotelero Juan Sebastián Ávila, quien le puso los cuernos justo cuando ella estaba enferma de Covid y después de tener un aborto.

Fue precisamente Sara Maldonado quien compartió en sus redes sociales que su ex le había puesto los cuernos, razón por la que estuvo en el ojo del huracán por exponer un tema tan personal.

¡Ayuda! Anoche mi ex @juan.sebastian.avila se co... a una p... en Tulum. Obvio quiere proteger su identidad, cualquier dato se les agradecerá. Obvio esta vieja sabía que tenía novia y le valió. Pd: Yo en casa encerrada por Covid”, escribió Sara en sus historias de Instagram en su momento, por lo que de nueva cuenta retomó sus redes sociales y pidió disculpas.

Lee también: Aleida Núñez destaca sus piernas infinitas con tacones y minifalda de cuero

Ante esto, una amiga de la actriz aseguró a la revista Tv Notas que ella quiere renovarse y superar la traición de su ex. “Sí, ahora sí que como dicen: ‘Renovarse o morir’, y Sara quiere empezar una nueva etapa en su vida y superar la traición de su ex, Juan Sebastián, quien le fue infiel (a finales de noviembre de 2020) y la dejó por otra; eso le afectó mucho, pero ya está saliendo adelante, le está echando muchas ganas, dice que ¡esta vez nada la detiene! Sara siempre había tenido la autoestima baja y ha padecido depresión desde hace mucho tiempo, pero ya se está dando cuenta de lo que vale como mujer”, dijo la fuente a la revista de espectáculos.

Síguenos en