Sin filtros, la envidiable figura curvilínea de Maribel Guardia con entallado outfit

A cinco meses de haber llegado a sus 62 años de edad, la actriz Maribel Guardia se puede dar el lujo de presumir su envidiable figura curvilínea ¡sin filtros! con entallados outfits, como con el que recientemente modeló en foto y vídeo para sus seguidores.

Fue con un atuendo que parece como tatuado al cuerpo, que Maribel Guardia volvió a hacer de las suyas en su cuenta de Instagram, con un vídeo y a foto del recuerdo vistiendo de un color de moda, rosa palo que consta de una minifalda de tela estretch y una blus de manga larga del mismo color con olanes y escarolas que fajó dentro de la tentadora prenda.

El complemento, fueron un par de sandalias de tacón transparentes con las que a Maribel Guardia le encanta combinar sus outfits. No obstante, no se puede dejar de lado, la sensualidad con al que posa y su angelical rostro, que sigue fascinando a más de un@.

El outfit lo utilizó el lunes pasado -para abrir la semana que está a punto de terminarse-, con la noticia de que ya tenía en sus manos su producto de belleza, un suero o serum que lleva por nombre Bio 7 y estaba contando a sus seguidores la maravilla del producto y el módico precio en el que lo ofrece.

Y fue el miércoles 27 de octubre que la costarricense dejó con el ojo cuadrado con dicho outfit a través de un de sus últimas publicaciones de Instagram, en la que se lee: "El reloj no es lo que me despierta cada mañana sino la misericordia De Dios. #feliz #miercoles #look @loveboutique.oficial".

La cubana Raquel Bigorra reaccionó a su post y escribió: "Hermosa y con un bello corazón"; aunque no fue la única en pronunciarse ante la belleza de Maribel, pues algunos fanáticos hicieron lo suyo: "Hermosa como siempre", "Diosa", "Bellísima mujer" y "Maravillosa".

Otros más centraron su atención en la descripción y escribieron "Amén" o "Amén, así es". Y no faltó el que le declarara su cariño desde el interior de México en nombre de una ciudad entera: "Guadalajara te ama". La actriz de "El Tenorio Cómico" no hizo más que levantar los ánimos de sus seguidores que ascienden a un poco más de 7 millones.

Luego del miércoles en que Maribel enamoró a sus admiradores, la también cantante, ha logrado impactar con su belleza y figura más de 32,200 followers; mismos que no han escatimado en enviarle más de 320 mensajes a la actriz así como corazones rojos y llamaradas de fuego.

