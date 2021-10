Sin escatimar, Demi Rose presume todos sus encantos de su monumental figura de pera

Durante su reciente viaje a México, la modelo Demi Rose ha dejado con la boca abierta a sus fans tras lucir imponente cuerpo con los atuendos más seductores que pueda lucir; pero la sorpresa del pasado viernes, fue lucirse al natural, ¡sí!, sin prenda alguna y presumiendo su monumental figura de pera sin escatimar.

Fue la tarde del viernes, que la británica decidió regalar a sus casi 18 millones de seguidores, una foto y un vídeo luciendo sin preocupación alguna, su cuerpo; sólo que la sorpresa fue posar de espaldas a la cámara y volteando hacia atrás para imponerse con su presencia.

Viendo al horizonte y a punto de meterse a un jacuzzi de agua cristalina, Demi Rose demostró que es toda perfección. Pues su piel bronceada y sin imperfección alguna, su figura que está moldeada estratégicamente y ese rostro con el que ha enamorado a millones, fueron suficientes para literalmente alborotar a sus fanáticos.

Demi Rose colgó dicha publicación en su muy visitada cuenta de Instagram, en la que no tiene más de 540 post, pero a decir verdad, con las que tiene, basta y sobra; pues la top model europea conocida en todo el mundo, sabe cómo cautivar a sus followers.

"De ja vu" escribió la británica de 26 años, desde Tulúm, México, haciendo referencia al término déjà vu, literalmente "ya visto" en francés que fuera pulido por el investigador francés Émile Boirac (1851-1917) en su libro L'Avenir des sciences psychiques, "El futuro de las ciencias psíquicas".

Así que, si se pensaba que ya se había visto TODO de la modelo nacida en Birmingham, Reino Unido, muchos de su seguidores pudieron haberse quedado perplejos al verla posar totalmente desnuda y sin escatimar.

Motivo por el cual, la británica ha sido intensamente homenajeada con no menos de 28,900 comentarios (una de sus publicaciones más comentada, al nivel de las de Jennifer Lopez) y 1'534,600 corazones rojos que le han llovido de todo el mundo.

"Bruh I know the camera man is bricked up rn" (Bruh, sé que el camarógrafo está bloqueado rn), "Where do i sign up to be a photographer?" (¿Dónde me registro para ser fotógrafo?), "How am I seeing this for free?" (¿Cómo veo esto gratis?), "I feel like eating" (Tengo ganas de comer), "We all won today" (Todos ganamos hoy), son algunos de los sinceros comentarios que ha recibido Demi Rose.

Por otro lado se lee: "I want a wax figure of you in my living room" (Quiero una figura de cera tuya en mi sala), y hubo quien se atrevió a retarla "I dare you to turn around... who agrees with me rise your hand and hit like" (Te reto a que te des la vuelta... quien esté de acuerdo conmigo levanta la mano y golpea con un 'me gusta') -comentario que tiene 2025 'Me gusta' y 53 respuestas.

Mientras tanto, puedes disfrutar de su estancia en playas de Mérida, Yucatán, México.

