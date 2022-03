Sin escatimar, Angelique Boyer luce cuerpazo en bikini blanco

No es novedad ver a la actriz Angelique Boyer lucirse en la playa, pues sin duda, es uno de los paisajes que más disfruta y así lo dejó ver una vez más tras visitar el Caribe Mexicano hace algunas semanas, cuando Sebastián Rulli seguía en la grabaciones de "Los Ricos También Lloran" y sin escatimar, lució cuerpazo en bikini blanco.

Fue una colección de bikinis que la francesa se llevó a su viaje en playas de Quintana Roo para lucir espectacular a sus 33 años; y aunque parecía que andaba de incógnita, la actriz de telenovelas no disfrutó de la playa de todo sola, pues fue captada por periodistas de la revista TvNotas y ahí mismo respondió algunas preguntas tras ser captada en un exquisito bañador blanco de dos piezas y algunas tiras.

La decisión de viajar sola a la playa se debe a que tanto ella como Sebastián Rulli se dan su espacio y mientras el actor se encontraba grabando las últimas escenas de "Los Ricos También Lloran", Angelique se disponía a disfrutar su soledad y a reconectarse con la naturaleza.

Incluso en ese viaje, Angelique aprovechó para compartir desde sus historias de Instagram, una frase que a estas alturas y le habrá dado la vuelta al mundo entero a través de redes sociales: "Un viaje sin planear, rodeada de paz y naturaleza. Me invade la gratitud".

Como cualquier turista que ame la naturaleza y le guste el mar y sus alrededores, la novia de Sebastián Rulli disfrutó caminando por la playa y luego se bronceó recostada en los camastros del lugar mientras disfrutó de unas refrescantes bebidas.

Y tras ser abordada por dicho medio, le preguntaron: "¿Vienes sola?", a lo que respondió: "No, vengo con mi niña interior, mi yo superior, mis maestros ascendidos y mis demonios internos... ¡nos gusta andar en banda!", dijo.

La actriz que probablemente sea la protagonista de "Más Allá de Ti", una serie de Rosy Ocampo para la nueva plataforma ViX de Televisa Univisión, siempre atiende a lo que siente y eso se ve y se refleja con cada publicación en sus redes sociales.

Por lo pronto, la francesa anda en sus terreros disfrutando de la grata compañía de sus seres queridos que, aunque no son su familia directa, sí son su familia política. Y es que actualmente, por fin se ha ido de vacaciones con el amor de su vida, Sebastián Rulli.

Y durante sus recientes vacaciones en playa Estepona en España, Angelique Boyer se ha visto feliz al lado de Sebastián Rulli -su novio- y Santiago, el hijo del histrión y la también argentina Cecilia Galliano, así como en compañía de sus suegros, Don Óscar Rulli y la madre del histrión de 46 años.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!