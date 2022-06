Sin cuidarse, Niurka Marcos revela que se metió bajo las sábanas con Juan Vidal y que le gustó

Tras la inesperada salida de Niurka Marcos de La Casa de los Famosos, la vedette cubana recientemente ofreció una entrevista en la que habló de su experiencia dentro del reality pero también de su romance con el actor dominicano, Juan Vidal, con quien se le vio muy cariñosa. La famosa no dudó en confesar que bajo sábanas con el actor fue muy feliz, pues esta muy bien dotado.

Fue durante una entrevista con el programa De Primera Mano que la ex esposa de Juan Osorio compartió que lo que probó le gustó por lo que le encantaría que su relación con el actor siguiera fuera del reality de Telemundo, por lo que ella esta dispuesta a esperarlo y platicarlo. “Yo lo voy a esperar acá, porque obviamente ellos están herméticamente encerrados allá afuera, fue una relación muy linda, es un hombre muy maduro”, dijo Niurka Marcos.

La vedette cubana dijo sentirse sorprendida por el hecho de todo lo que vivió bajo sábanas con Vidal no fue visto por el mundo, pues a ella le hubiera encantado que el público lo viera porque fueron tres ocasiones en las que se entregó al dominicano y sin protección. “Yo hasta sorprendida estoy, eso no lo tocaron para nada. Fue muy bonito, fueron tres veces. Eso era lo que yo quería que viera el mudo, no usamos condones, lo hicimos limpiamente”, dijo.

Asimismo, la bailarina reiteró que esperará que Juan Vidal salga del reality para saber si su romance seguirá y de no ser así a ella no le preocupa en lo absoluto, pues siempre ha sido una mujer muy desapegada, si lo tiene lo disfruta y si no busca a su siguiente pareja.

“Yo creo que somos personas maduras, no somos niños, él es un hombre de cuarenta y tantos años avanzados y yo sin una mujer de 54 años años y nos gustamos, nos encantamos, hicimos click, había mucha ternura en nuestro romance y fue muy feliz y no me arrepiento para nada, lo voy a esperar a ver si podemos continuar nuestra historia y si no, bueno, no pasa nada, yo soy bastante desapegada, si lo tengo lo disfruto y si no, netx, me busco otro”, indicó Niurka Marcos.

Al ser cuestionada de las recientes declaraciones de su colega Cynthia Klitbo en contra de Juan Vidal, Niurka Marcos dijo desconocer lo que la villana de las telenovelas, pero si había dicho que el actor tenía el 'pito chico' no era verdad pues estaba muy bien dotado, sin embargo, los presentadores le aclararon que no se trataba de eso, si no de que no era un caballero y que además le salió debiendo a la actriz.

“Conmigo se portó como todo un caballero, de pronto se iba a socializar porque de pronto necesitaba un poquito tener a los enemigos, no como yo, pero no tiene que hacer lo mismo que yo. Pero qué bueno que me dicen los de los cuatro mil dólares, para no prestarle dinero y ya”, mencionó Niurka Marcos.

En cuanto a si en alguna ocasión la intenta violentar, fiel a su estilo la cubana dijo que le parte su ´mandarina en gajos". “Si un día me pasa (que la intente violentar), le doy en su madr*, le caigo a putaz*s, lo agarro dormido”, expresó la famosa.

¡#Niurka admite que su romance con #JuanVidal es REAL y que lo esperará a que salga de LCDLF2 para continuar con la pasión!#DePrimeraMano��: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/AnqWN16Hy2 — De Primera Mano (@deprimeramano) June 21, 2022

