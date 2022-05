Sin cirugías, así se veía Maribel Guardia cuando tenía 20 años

Sin duda alguna, la actriz y ex reina de belleza costarricense, Maribel Guardia, ha sobrepasado los límites de la eterna juventud, pues pese a que ya tiene 62 años no deja de sorprender con su apariencia juvenil, pues tal parece que los años no pasan por ella, y muestra de ello es una reciente fotografía que se viralizó de cuando tenía 20 años.

Fue a través de Instagram que Olivia Collins compartió dos impactantes fotografías; en la primera aparecen las dos cuando eran muy jovencitas, cuando tenían apróximadamente 20 años; aparentemente tiempo en el que las dos se adueñaron de la televisión con su talento y belleza; y en la segunda instántanea de cómo lucen actualemente y vestidas como su personaje en la obra de Albertano.

En la primera fotografía Collins aparece con un look clásico de la época de los 80's; pelo corto con mucho volumen y en tono rubio, mientras que Maribel Guardia luce el cabello largo y en tono negro, look que ha conservado con el paso de los años y del que seguramente llevará por muchos años más.

"Empezamos juntas haciendo el bien...Y seguimos juntas, pero desde el lado oscuro muajajajajaaaaaa ¡Salud por toda una carrera de la mano @maribelguardia, te quiero ami!", fue el mensaje con el que la participante de 'Las Estrellas bailan en Hoy' acompañó dichas fotografías en las que deja claro que son las reinas de la eterna juventud pero también haciendo referencia a sus malvados personajes de la serie de Albertano.

Como era de esperarse, la actriz y amiga de Maribel Guardia dejó boquiabiertos a sus admiradores, pues aunque han pasado bastantes años y ninguna tenía cirugías, la actriz de Corona de Lágrima sigue teniendo un aspecto juvenil, como de veinteañera, razón por la que los usuarios no dejaron pasar desapercibidas las imágenes para expresar su admiración a ambas actrices.

"Como que no ha pasado el tiempo en uds. Se ven muy muy muy re que te bien", "Igual de hermosas", "Como los buenos vinos", "Uff como han crecido, como los buenos vinos no hay duda", "Serán unas leyendas en el mundo", "Estan iguales", "Están guapísima, que bárbaras no pasan los años por ustedes están súper", fueron algunos piropos que Maribel Guardia y Olivia Collins recibieron en la publicación.

Cabe mencionar que Olivia Collins y Maribel Guardia tienen una amistad de muchos años y es por ello que la primera no dudó en compartir la fotografía de cuando tenían apróximadamente 20 años para celebrar la relación que ha perdurado a través de los años.

