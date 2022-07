Sin cirugías, así se veía Consuelo Duval cuando tenia 17 años

Luego de 36 años de iniciar su carrera artística, la actriz Consuelo Duval, reconocida por sus habilidades en la comedia, se echó un clavado al pasado y causó tremendo revuelo tras compartir una de las primeras imágenes de ella en televisión, a los 17 años, ¡cuando lucía sin cirugía alguna!

Y es que, su primera aparición oficial en televisión en México, fue en el programa de concursos "XE-TU" (1986) como invitada juvenil, liderado y conducido por el actor y conductor René Casados y la actriz Gaby Rivero; por lo que la carismática famosa no tardó en recordar cómo fueron sus inicios en televisión y mostró una cara que pocos conocen.

Pero gracias a que da a querer con el público, Consuelo Duval ha causado tremendo revuelo en redes sociales; por un lado fue en su cuenta de TikTok, en la que compartió dicho video, mientras que en su cuenta oficial de Instagram, dejó ver una foto de hace algunos ayeres.

Libre de cirugías

Apenas era una jovencita, pues tenía tan sólo 17 años cuando apareció por primera vez en televisión y además, rompiendo esquemas, pues la también comediante lucía con el cabello corto y un tanto ondulado, cuando lo convencional entre mujeres, es lucir una melena larga y con una personalidad algo introvertida, pues todavía no daba tintes de lo que iba a hacer más adelante.

En ese momento, como una participante cualquiera del show televisivo, se le escuchaba decir a René Casados mientras la presentaba escribiendo sus características: "Consuelo también tiene 17 años. Estudia el primer año de preparatoria. Práctica [baile] tahitiano y hawaiano. Gusta de tener muchos amigos y coleccionar búhos".

"Una joya de video #consuelo_duval, sonido original - Consuelo Duval", se lee en la publicación de TikTok de su cuenta oficial. Y ante dicho clip y foto, algunas famosas fueron las primeras en reaccionar con comentarios como "Beia", por parte de su hija Paly, mientas que su gran amiga, la actriz y conductora de "Netas Divinas" de Unicable, Natalia Téllez: "Qué bonita", o su comadre Roxana Castellanos: "Qué hermosa".

El vídeo de TikTok ha causado tanto revuelo entre los seguidores de la también comediante de 53 años, que se leen comentarios como "Siempre con una hermosa sonrisa", "hawaiano y tahitiano? una demostración!!!", "Todos: Una joyita de vídeo, Yo: Una diamante de vídeo", "¿Coleccionar búhos?", "El antes no se párese al ahora", "Te amo, te amo, te amo" y hasta un: "Si Consuelo me responde me muero, fuiste mi infancia con 'La Familia P.Luche'...".

Consuelo Duval es una de las grandes celebridades de la televisión, cine y teatro en México; en su haber lleva un récord de 16 telenovelas, 6 series televisivas, 18 programas de tv, 12 obras de teatro, 12 películas y 5 cintas más como actriz de doblaje.

