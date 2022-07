Sin caer en lo vulgar, Tatiana posa en bañador rosa, ideal para todo tipo de cuerpos

De recordarla luciendo pierna pero con atuendos propios a la vista de los niños, debido a que les ha cantado por más de dos décadas, la cantante Tatiana ha cambiado las faldas brillosas por prendas un poco más escotadas y sin caer en lo vulgar, así posó en bañador rosa, ideal para todo tipo de cuerpos.

A sus 53 años, que a decir verdad, no los aparenta, la también actriz de cine y televisión, dio cátedra de cómo lucir un bañador de una sola pieza que es ideal para algunos tipos de cuerpos de las mujeres que siempre buscan lucir bien, hasta en un día de playa.

Y desde Cancún, Quintana Roo, Tatiana protagonizó las fotografías de una mujer empoderada que además luce con clase y estilo y unas piernas envidiables, que salen de ese traje de baño en color rosa fucsia que en su diseño lleva un modesto escote.

"No eres lo que logras, eres lo que superas...", escribió la originaria de Filadelfia, Pensilvania, Estados Unidos, a principios del mes de junio posado desde una piscina y para iniciar semana de una manera muy fresca, Tatiana Palacios, 'la rena de los niños', no dejó pasar el momento y escribió:

"¡Me encanta ir a la playa! El sol te llena de energía mientras la brisa del mar te refresca... ¿Cuál es tu lugar favorito para vacacionar? #cancún #méxico #chicasdehoy #playa"; y al mismo tiempo, la intérprete de "Chicas de Hoy", el tema musical noventero que ha hecho historia, dio cátedra de estilo y sensualidad a más de los 50.

Y la estrella que creció en Monterrey, Nuevo León, no tardó nada en recibir piropos de su seguidores como "Bella", "Guapísima madritatis", "Linda", "Tati, que bonita, crecí con tus canciones... prometo que cuando tenga bebé le pondré tus canciones, te conocí cuando fuiste a dar un show a Cuernavaca, pero vivo en tu tierra... ojalá y me tope algún día para tomarnos una fotito".

"Estás en Cancún?", "Maravilla de mujer" o "Hermosa mujer como siempre saludos desde Anaheim, California", son otros de los comentarios que ha generado 'la chaparrita' tras su más reciente publicación de Instagram.

Un sombrero de playa, lentes de sol y un ensamble estampado de rayas de colores, fueron los accesorios que acompañaron a Tatiana en dichas postales, en las que aparece con dicho bañador, ideal para mujeres maduras con todo tipo de cuerpos que hace lucir curvas, disimula el busto grande o chico, resalta piernas y deja ver la belleza femenina.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!