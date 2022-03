Sin bra, Danna Paola se impone en topcito y pantalones de piel

En los últimos años, Danna Paola no sólo se ha convertido en una de las máximas exponentes del pop latino a escala mundial, sino que también es un referente de la moda para las nuevas generaciones que siguen con atención su carrera, y luego de cimbrar la Semana de la Moda en Milán, ahora se lució en un topcito plateado y sin bra.

La protagonista de “Elite”, serie de Netflix, dejó sin aliento a sus millones de admiradores en redes sociales al modelar desde una cava con un outfit muy seductor, en el que se olvidó del sostén y se impuso en topcito y pantalones de piel, marcando tendencia en esta nueva temporada de Primavera-Verano.

Luego que hace una semana se paseara por Milán en un abrigo de plumas rosas, Danna Paola volvió a acaparar miradas luciendo cuerpazo en un topcito plateado, prenda que será de las más utilizadas para el cambio de estación, la cual ya han lucido otras famosas y famosos.

La intérprete de “Oye, Pablo” ha mostrado su buen gusto por la moda y por ello se ganó ser la embajadora de Fendi para la Semana de la Moda de Milán, Italia, desde donde se lució con un extravagante abrigo de plumas y pantalones amarillos, convirtiéndose en una de las figuras a seguir en el evento.

Ahora, la actriz y cantante mexicana volvió a hacer temblar las redes sociales al compartir una serie de fotografías en su perfil de Instagram en las que posa dentro de una cava, luciendose con un outfit muy sexy y fashionista, donde su crop top plateado de cuello alto y mangas cortas se robó toda la atención pues no traía nada debajo.

La prenda estaba confeccionada con una tela delgadita y un fruncido en la zona de enfrente, dejando ver su abdomen, mientras que los pantalones de piel en color negro llegaban a la cintura y eran anchos en la zona de la cadera.

La combinación de ambas piezas fue una explosión en la figura de Danna Paola, quien complementó el look llevando el cabello recogido, maquillaje cargado en los ojos y un par de aretes de bolita, compartiendo un mensaje con sus fans: “Toy cansada, pero no he abandonao. He visto que me apuntaban y no me he quitao… mira que he gerreao”.

La publicación en la que Danna Paola posa sin bra desató cientos de comentarios por parte de sus más de 33 millones de seguidores, que no pararon de piropearla no sólo por su belleza, sino también por el gran estilo para la moda que ha mostrado últimamente.

“¡Qué bella mujer!“, “Adorable cabello“, “Te amo, Danna“, “Danna, estás muy bella“, “Hermosa”, “Chiquita hermosa”, “La chica más linda“, “Diosa“, “Divina“, “Me encantas”, “Linda“, “Radiante“, “¡Qué bonita!“, “Diosa total“, “Eres preciosa“, “¡Qué guapa!“, son algunas de las reacciones que se leen en redes.

