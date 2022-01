Silvia Pinal y la foto inédita de su juventud que demuestra porqué se convirtió en diva

Sin duda alguna, la actriz Silvia Pinal es una de las pocas actrices mexicanas que quedan que se ganaron el título de diva, y recién ha salido a la luz una postal inédita que demuestra su belleza y comprueba porqué se ganó ese rango, pues su belleza no tenía límite y su talento ante las cámaras era inigualable.

Infinidad de fotos son las que circulan en redes sociales sobre la primera actriz; sin embargo, el pasado domingo, la cuenta de Instagram dedicada a Silvia Pinal Hidalgo, como es el nombre completo de la artista, pilar del Cine de Oro Mexicano, compartió dicha foto tomada en blanco y negro que fue capturada en 1965 en Madrid España.

Pues no hay que olvidar que mientras Silvia Pinal estaba casada con Gustavo Alatriste, la actriz trabajó de la mano del cineasta español Luis Buñuel, quien incluso apadrinó a Sylvia Pasquel cuando era una bebé, por lo que la fecha de la postal, coincidiría con una de las películas que Pinal filmó con su compadre.

Algunas de estas fueron "Viridiana" (1961) o "El Ángel Exterminador" (1962). Más tarde, Silvia Pinal también trabajaría al lado de su entonces marido Gustavo Alatriste en México haciendo "La Güera Xóchitl" (1966).

Y mientas se le ve disfrutando del paisaje madrileño a la bella actriz con una semi sonrisa dibujada en su rostro, se puede leer en la descripción: "En Madrid 1965. #SilviaPinal #silviapinalfrenteati #silviapinalbioserie #madrid".

Ésta y muchas otras postales, son la que se han colocado a Silvia Pinal como una Diva del Cine Mexicano de la Época de Oro, pues un total de 86 películas registradas en su perfil de Wikipedia, a lo largo de toda su vida, respaldan el título.

Siendo la primera en 1949, cuando la actriz debutó en cine a los 17 años de edad en el filme, "El pecado de Laura". Posteriormente haría "Bamba" dirigida por Miguel Ángel Contreras y la última, en 2013 bajo el título de "Tercera Llamada", dirigida por Francisco Franco, en la que interpretaba a la Delegada de la ANDA (Asociación Nacional de Actores) de México.

Y a sus 90 años, y después de algunos recientes problemas de salud que la histrionisa ha presentado a su avanzada edad, sin duda alguna sigue llevando muy en alto el título de Diva.

