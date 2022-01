Si ser bella fuera delito, Aracely Arámbula pasaría el resto de su vida en prisión, según fans

Ante la infinidad y marcados proyectos televisivos de la actriz Aracely Arámbula, también son cientos de postales las que circulan sobre ella tras su trayectoria artística, y no sólo eso, sino que 'la Chule' logra generar las frases más halagadoras, como la que recientemente arrancó de sus fans que enuncia que si ser sexy fuera delito, pasaría el resto de su vida en prisión.

Y es que, la misma fue surgida luego de verla posar con un semblante encantador y su cabellera pelirroja y ondulada, pero la actriz también aprovechó el momento para lucir sutilmente sus encantos asomándose sobre el escote de la blusa blanca.

Y como ésta, son muchísimas más postales que Aracely Arámbula protagoniza en sus propias redes sociales y que también son compartidas por varias de sus fanpages que ella misma ha aprobado y atesora con el agradecimiento por el apoyo que sus fans le brindan.

Aunque la postal no es reciente, el perfil @goddess_arambula que se puede traducir como "Diosa Arámbula", se ha encargado de compartir la postal que ya está haciendo ruido en Instagram.

En ésta, además de su belleza y la sensualidad que irradia en su rostro, Aracely Arámbula también lució elegante con accesorios dorados, un maquillaje pronunciado en sus ojos y unos labios rosa pastel.

Sin duda, su belleza y elegancia son parte de su personalidad, misma que viralizó por todo el mundo cuando interpretó a la intrépida Altagracia Sandoval en "La Doña" de Telemundo, quizás su personaje estrella entre 2016 y 2020.

Y es que, fue cuando más oportunidad tuvo de pasar de lo rubia a lo pelirroja, castaña o hasta morenaza. Por eso es que tantas y tantas fanpages de Aracely Arámbula se han dedicado a construir un perfil de su artista favorita a la que llenas de piropos y le expresan su apoyo en todo momento en su carrera artística.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!