Shortcito de orquídeas y otros outfits de Maribel Guardia ideales para lucir en primavera

El calor de la primavera está por todos lados y la actriz Maribel Guardia aprovecha el clima para lucir sus mejores outfits ideales para el día a día para una mujer como ella. Y es que, la costarricense ha compartido sus últimas adquisiciones de su extenso guardarropa y estos son los últimos diseños.

Y es que desde un conjunto de shortcito pintado de orquídeas, top y blusita abierta y otros outfits primaverales, son lo que han hecho a Maribel Guardia lucir como una mujer que busca las últimas tendencias de la moda y dicho sea de paso, ha dejado boquiabierta a más de un fanático.

Pues luego de terminar la primera temporada de la serie "ALBERTANO Contra los Mostros", o de coquetear desde el teatro con sus bailarinas de la puesta en escena "El Tenorio Cómico" (2022), Maribel Guardia se ha dado el tiempo para seguirse luciendo a los ojos de sus fans

Outfits para lucir bellas en tiempo de calor

El primero de tres outfits que Maribel Guardia ha lucido en los últimos días, corresponde a un vestido cruzado de color rosado con estampado de flores y del mismo tono en combinación con negro, de manga pegadita tres cuartos con el que sin duda, la costarricense luce su abdomen plano.

Y tras lucir tan libre en todos los sentidos, la actriz de la telenovela en etapa de producción "Corona de Esperanzas", escribió: "La mejor venganza es la felicidad, porque nada vuelve más locos a tus enemigos que verte feliz. #look @klaudethcollection".

Un segundo outfit, es precisamente el que corresponde al atuendo de orquídeas, con el que la también modelo no deja duda de que diario se mete a su gimnasio personal a hacer ejercicio. Pues el marcado abdomen confirma lo dicho.

La también empresaria, se lució en las escaleras exteriores de su lujosa mansión con un shortcito, top y blusita abierta, todo el conjunto confeccionado en una tela de fondo blanco pero estampado con orquídeas color fucsia que combinó con un par de zapatillas rosadas, dejando de 'a seis' a muchos de sus seguidores.

Esta vez, Maribel Guardia escribió: "La vida te da la oportunidad de escribir, corregir, y mejorar tu historia todos los días #feliz #miercoles #look @ivc_collection".

Y el último que ha compartido la tarde del pasado lunes, se trata de un conjunto liso color rosa fucsia; un vestido de botonadura al frente, solapa, manga larga con bolsas simuladas al frente que lleva cinturón forrado de la misma tela. Esta vez, Maribel Guardia dio realce al modelo acompañándolo con un par de zapatillas doradas.

"La vida no tiene sentido, se lo das tú con lo que hagas, con lo que te apasione, con tu actitud y alegría. #look @ivc_collection", se lee en su última publicación, dejando ver que las personas viven la vida por alguna razón y hay que trabajar para darle ese sentido que no tiene por sí sola.

