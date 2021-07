Shakira vuelve a las andadas y presume su retaguardia boca abajo en bikini

Este viernes, la cantante y compositora colombiana Shakira lanzó su nueva canción y videoclip "Don't Wait Up", la cual fue compuesta por Ian Kirkpatrick y Emily Warren, tema donde la famosa no solo presumió sus habilidades para el baile, sino también demostró que lo suyo es el surf. Aprovechando la gran popularidad que tiene en las redes sociales, la cantante promocionó su canción con una atrevido bikini con el que resaltó su retaguardia.

Horas antes del lanzamiento del tema, Shakira aprovechó para deleitar a sus más de 70 millones de seguidores de Instagram con una fotografía en la que aparece boca abajo en una tabla de surf desde la orilla del mar. Ante la oscuridad de la noche, en la imagen resalta la perfecta silueta de la cantante, la cual luce un diminuto bikini de color dorado con el que solo alcanza a cubrir lo necesario.

"DONTWAITUP video- 2 hours away / faltan 2 horas", escribió la intéprete del albúm "Pies descalzos" para promocionar su tema en dicha red social, en donde presume en todo su esplendor su retaguardia, y cabe mencionar que la imagen es parte de la escena de la canción.

A poco más de 24 horas, el post de Shakira ha logrado ganar más de un millón de Me Gusta y un sinfín de reacciones, donde sus fieles admiradores no dudaron en admirar su belleza. Posteriormente, la cantante realizó otras publicaciones en las que nuevamente invitó a ver el videoclip, y en donde se puede apreciar más de cerca su figura en bikini y en un traje de neopreno. Cabe mencionar que estás incónicas escenas fueron filmadas desde la isla de Tenerife.

La esposa de Gerad Piqué confesó que esté tema es perfecto para disfrutar :"Me emociona compartir mi nueva canción ‘Don't Wait Up’ con todo el mundo – el día que la creamos en el estudio, yo sabía que le quedaría perfecta al verano y esas noches donde no quieres pensar en el mañana”, expresó.

A pocas horas de su lanzamiento, tan sólo en Youtube, "Don't Wait Up", lleva más de dos millones de reproducciones. Espacio donde ha sido del total agrado de los suscriptores.

“Shakira demuestra porque es la artista latina más exitosa. Ella nunca se queda en el tiempo. Siempre Innova. Y está nueva era recién comienza y nos trae un sonido distinto.”, “Me gusta que shakira se alla arriesgado con una cancion en ingles. La reina sigue vigente en el mercado anglo!!”, “ Me encanta cómo Shakira se reinventa y arriesga con el paso de los años. No me esperaba para nada este tema y ahora no puedo dejar de escucharlo “, son algunos de los comentarios que circulan.

Es importante mencionar que Shakira regresa al mundo musical después de haber hecho una pausa en su carrera. Además de ganar tres Grammys y 11 Latin Grammys, Shakira ha vendido más de 80 millones de discos a nivel mundial. La cantante también es la primera artista sudamericana en colocar una canción en el puesto número 1 en los Estados Unidos y actualmente está preparando en el estudio su próximo disco, compartió Efe.

