Shakira y su rutina de ejercicios para hacer que su durazno crezca

Además de la música, el canto y el baile, es bien sabido que la cantante Shakira de origen colombiano, es partidaria de moldear su figura con una rutina de ejercicios diferente dependiendo de lo que necesite y ésta es la ideal para hacer que su 'durazno' crezca.

No son ni una ni dos, sino varias veces, las que la intérprete de "Hips Don't Lie" (Los Labios no Mienten) (2005) de su disco "Oral Fixation vol. 2" ha compartido en redes sociales el momento en el que se ejercita en un gym con rutinas como pilates para seguir conservando las curvas de su cuerpo.

Y el pasado miércoles no fue la excepción; pues la también esposa del futbolista español Gerard Piqué, aprovechó que fue cumpleaños de su entrenadora Anna Kaiser para agasajarla con un buen pastel del obligado entrenamiento, que es ideal para además de hacer crecer uno de sus mejores atributos, siga reafirmando y tonificando su envidiable figura.

Lee también: Antes de tantas curvas, así lucía la colombiana Shakira a los 15 años

Pero antes, continuaron con su rutina de ejercicios para levantar los glúteos a la par que se puede ver en dicho clip: "Birthday girl in the house" (Cumpleañera en la casa), "Gettin ready for more CAKE. Do you like cake?" (Preparándose para más PASTEL. ¿Te gusta el pastel?), "I do I love cake" (Me encanta el pastel), "

"Even the word cake SOUNDS DELICIOUS!" (¡Incluso la palabra pastel SUENA DELICIOSO!) y mientras Shakira continúa con el ejercicio para levantar glúteos, Anna agregó: "Thats right! Make me forget what I doing" (¡Así es! Hazme olvidar lo que estoy haciendo)

Lee también: Shakira recuerda Beautiful Liar junto a Beyoncé en una ¡explosión de caderas!

"I had my birthday workout AND birthday cake, now it’s your turn! Happy birthday @theannakaiser!" (Tuve mi entrenamiento de cumpleaños Y pastel de cumpleaños, ¡ahora es tu turno! ¡Feliz cumpleaños @theannakaiser!), se lee en la descripción de la colombiana.

A lo que la entrenadora respondió: "Gracias por siempre hacerme parar y empaparme de todo..." y además agregó: "¡¡Los amo!!". Post, al que han reaccionado más de 125 mil fanáticos y se pueden leer cerca de mil mensajes.

Es decir, que después de la dura pero efectiva rutina de ejercicios, ambas se comerían un pastel para festejar a quien es la responsable de que Shakira luzca cuerpazo en cada concierto y/o video que prepara o protagoniza con una nueva canción.

Y después de verla entrenar con tal positivismo, la colombiana ha sido aplaudida en redes sociales y hasta le han dicho que la aman, pues, desde hace mucho tiempo se ha coronado como una de las cantantes favoritas del género dance pop rock; no por nada, con cada nuevo proyecto, tiene un rotundo éxito.

Síguenos en