Shakira y Gerard Piqué en Halloween con escalofriantes outfits y beso de lengua

El pasado domingo, el mundo entero celebró una de las tradiciones anglosajonas más antiguas como es Halloween, y la cantante Shakira y su esposo Gerard Piqué no fueron la excepción, pues ambos lucieron con escalofriantes outfits y no sólo eso, pues además "comieron pan delante de los pobres" con un antojable beso de lengüita.

La colombiana no reparó en su disfraz de Halloween y así mismo lo hizo con Piqué, el padre de sus hijos Milan y Sasha, con quien apareció en una foto de su perfil de Instagram luciendo espectacularmente escalofriantes, ambos.

Fue a través de su penúltima publicación en su perfil, que la exitosa colombiana de 44 años posó para la cámara junto a Piqué, su compañero de aventuras, quien se prestó a disfrazarse -al parecer- de zombie, de traje gris, camisa blanca, corbata a rallas rojinegra y con efectos de sangre en la cara; no sin resaltar un poco las ojeras.

Por su parte, Shakira lució también como una sexy zombie con traje negro, camisa blanca, corbata negra y dos coletas de caballo que resaltaron su melena pelirroja y un poco desaliñada (propia de la zombie que protagonizó).

Su maquillaje perfectamente hecho obedeció a los ojos maquillados de tono morado y los labios rojos en tono oscuro. La guapa cantante pintó algunas cicatrices y colocó algunas gotas de pintura roja simulando sangre.

"I Know What You Did Last Halloween @3gerardpique" (Sé lo que hiciste el último Halloween), escribió la intérprete de "Don't Wait Up" (2021) como recordando a la clásica cinta de Jim Gillespie de 1998 que llevara por título "Sé lo que hicieron el verano pasado".

No obstante, lo que más llamó la atención de la instantánea, fue que demás de los escalofriantes disfraces, Shakira y Piqué protagonizaron un antojable beso de lengua que sin lugar a dudas, elevó la temperatura de sus seguidores tras lucir tan escalofriantemente fogosos.

Y aunque los seguidores de ambas estrellas se mostraran emocionados por verlos posar así, como nunca, hubo quien dijo que la finta de Piqué se podría deber a una poderosa razón: "Pov:- Pique after Xavi throws something on him after getting annoyed by his defending and pace!" (Punto de vista: - ¡Piqué después de que Xavi le arrojara algo después de molestarse por su defensa y ritmo!).

Otros más expresaron: "Ouuuuuuuuuu" o "Wow". Pero también hubo quien le pidió música nueva a la colombiana. Más de 1'713,300 corazones rojos son los que resaltan a la postal de Shakira y se pueden leer al menos, 5,730 mensajes.

