Shakira se queda corta ante contoneo de Daniella Chávez con chiqui blusa

Las postales y vídeos que la modelo chilena Daniella Chávez comparte en sus redes sociales, cada vez son más atrevidos; y aunque no puede mostrar todo debido a que Instagram no se lo permite, la también cantante tiene una cuenta para only fans (sólo fans), en la que asegura que no hay sensura y muestra todo de ella. Sin embargo, hace lo suyo y últimamente ha bailado a sus seguidores, con tremendos contoneos que hasta la cantante colombiana Shakira ¡se queda corta!

"Ya soy Lol! #friday", escribió en una de sus últimas publicaciones de su perfil personal de la app, propiedad de Facebook, mientras contonea sus curvas de adelante hacia atrás y de un lado hacia otro, al mismo tiempo que seduce con su mirada azul y ese maquillaje de muñeca, sin dejar a un lado su característica cabellera rubia.

Daniella Chávez utilizó un outfit bastante particular para cautivar una vez más a sus casi 14 millones de seguidores en la red social, en la que la ex conductora de Televisa Deportes, lució un poco de caderas y sus 'nenas' que casi se asoman por la chiqui blusa color rosa pastel que "vistió".

Lee también: Ana Martín demuestra con foto que su belleza no tiene comparación; la llaman muñeca de porcelana

Fue a ritmo de la atrevida letra de "Chivirika" de El Villanord feat. Yailin la Más Viral, que Daniella Chávez contoneó su cuerpo a diestra y siniestra, motivo por el que se ha llevado más de mil 700 comentarios y un total de 58,458 reacciones.

En un post anterior, la fanática del fútbol, esciribió: "Cabello ondulado o liso? @gloww_ap, mientras etiquetó al equipo que le hizo el look perfecto para lucir bailando a sus más fervientes admiradores, quienes en ocasiones, le han revelado intensos deseso que les despierta, a través de mensajes que se pueden leer en sus publicaciones.

"Dios mío!!! Es que te admiro!!!", "Muy Hermosa", "Si quero", "Pan con chicle", "Espectacular", Que hermoso todo", "Que hermosa Dani", "Que linda Dany! Ambos te quedan bien pero yo me quedo con el liso", "Ondulado te queda hermoso", "ONDULADO", "De todas formas te ves una DIOSA", son algunos de los comenarios que se leen en una de sus publicaciones.

Lee también: Daniella Chávez se quita el calor mojando sus encantos dentro de la piscina

Y los halagos siguen: "Ondulado", "Amo ambas, obvio", "De las dos maneras! Ondulado se te ve hermoso y tu outfit", "Tú eres hermosa baby, hazte lo que quieras jajajaja", "Oh Hermosa", "Ondulado precioso".

Mientras tanto, disfruta de esta postal de la chilena, en la que luce figura perfecta: