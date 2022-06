Shakira se olvida de Piqué y da cátedra de cómo mover las caderas

Después de todo el escándalo provocado por la separación de famosos de la faarándula como son Shakira y Gerard Piqué, la colombiana se olvida del padre de sus hijos y da cátedra de cómo mover las caderas en una especial lección de baile ¡como sólo ella sabe hacerlo!

Y es que, desde que anunció su participación en el reality show estadounidense "Dancing With Myself" de la cadena NBC, Shakira se estaba preparando ya para deleitar al público y a las demás personalidades del panel de jueces con sus inigualables pasos de baile.

Y en el ínter, la colombiana más sexy de todas, ha utilizado su cuenta de Instagram para enseñar a mover las caderas y en general, ¡todo el esqueleto! tras su habilidad y soltura para brillar bailando...

Una máster del baile

Pues ¿quién no recuerda su particular estilo de mover las caderas de un lado al otro contoneándose con gran sensualidad? o moviendo el busto para arriba y abajo o incluso, el estómago marcado por tanto ejercicio, desde éxitos de corte árabe como "Ojos Así" (1998) de su álbum "¿Dónde están los ladrones?" o su éxito que hace meses cumplió 21 años "Whenever, Wherever" (2001) de "Servicio de Lavandería".

Pues sin duda, su baile, el el elemento que la ha catalogado como una de las grandes artistas latinas que ha puesto el nombre de Colombia muy en alto; y gracias a su carisma, la madre de los dos hijos de Gerard Piqué, se ha posicionado como una de las favoritas de la escena musical.

"Learn this dance. Post your video. Tune in to see if you're featured! [Aprende este baile. Publica tu vídeo. ¡Sintoniza para ver si apareces!] #DancingWithMyselfAtHome nbc.com/DWMatHome" #BailandoConmigoMismoEnCasa", se lee en su post del pasado lunes.

Y es precisamente con un titular de baile de "Whenever, Wherever", con el que Shakira ha puesto a babear a sus fans y posiblemente a bailar e intentar hacer los mismos pasos que ella. Pues en la ubicación de su post de Instagram se lee: "Dancing With Myself_WHENEVER WHEREVER Tutorial" (Bailndo Conmigo Mismo, Tutorial de WHENEVER WHEREVER.

Sólo bastaron un top con olanes en la pechera y un pantalón abierto de los lados confeccionado en seda en tono azul rey, para que Shakira lograra desorbitar la vista de 1,970,307 millones de fanáticos que reaccionaron con un corazón rojo a su clip.

Y los comentarios vienen a sustentar lo dicho, pues entre estos se leen algunos como: "¡La Mejor!", "You Are Incredible", "I definetly cannot do this" (Definitivamente no puedo hacer esto), "Best of the bests" (La mejor entre las mejores), entre 18,600 mensajes más.

