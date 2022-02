Shakira recuerda Beautiful Liar junto a Beyoncé en una ¡explosión de caderas!

Este febrero, además de celebrar el amor junto a su esposo Gerard Piqué, la cantante Shakira recuerda el seductor tema "Beautiful Liar" que en 2007 estaría lanzando al mercado junto a la cantante de origen estadounidense Beyoncé, con quien protagonizó toda un explosión de caderas luciendo sus abdómenes planos.

El vídeo "Beautiful Liar", muestra a Shakira junto a Beyoncé cautivando desde diferentes escenarios con varias coreografías de la famosa danza del vientre de origen oriental, con el que indudablemente, llegaron al gusto de millones de fans alrededor del mundo.

La colombiana de 44 años (recién cumplidos el pasado 2 de febrero), utilizó su cuenta de Instagram para recordar su colaboración junto a la intérprete de "Partition" (2013) y desde su publicación del pasado 11 de febrero ha causado un verdadero boom con no menos de 11.647.588 reproducciones.

Y tras compartir un fragmento del clip de hace 15 años, Shakira escribió: "Happy 15th birthday Beautiful Liar! @beyonce" (¡Feliz 15 cumpleaños 'Hermoso Mentiroso' @Beyoncé), mencionando a la artista que interpretó la canción como parte del repertorio de se segunda gira The Beyoncé Experience.

"Beautiful Liar" fue escrita por la propia Beyoncé y un equipo de colaboradores, quienes habrían expresado a un publicación estadounidense que el tema era muy simple. Pues la comparó con otras canciones que sin duda en otras canciones siempre tenían más acordes en comparación con la misma. Aunque también asumieron que si hacían un buen trabajo, podría funcionar.

Cuando fue mostrada a la persona indicada, dijo que sería perfecta para un dueto entre Shakira y Beyoncé y evidentemente no se equivocó.

La homenajeada ""Beautiful Liar"", es una canción R&B interpretada por la cantante estadounidense Beyoncé en colaboración con la cantante colombiana de pop latino Shakira. Fue escrita por Beyoncé, Amanda Ghost, Ian Dench, Mikkel S., Eriksen y Tor Erik Hermansen y producida por Shakira, Eriksen y Hermansen bajo su seudónimo Stargate junto con la cantante para la versión remasterizada de su segundo álbum de estudio B'Day (2006).

Su temática habla del empoderamiento femenino, relatando la historia las dos protagonistas que cantan acerca de haber sido seducidas por el mismo hombre, pero en vez de pelear por él, ambas deciden que él no vale la pena.

Su pegajoso ritmo se debe a una fusión de los estilos latino y del Oriente Medio de Shakira mezclados con los sonidos de R&B contemporáneo y el hip hop de Beyoncé y definitivamente su atractiva manera de bailar y sobre todo, de mover las caderas uniformemente y con mucho estilo, fue lo que hecho de la misma, todo un éxito y sus 15 años de lanzamiento, la colombiana lo celebra como fanfarreas.

