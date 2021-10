Shakira presume la exquisita figura con la que conquistó a Gerard Piqué

Una de sus más recientes colaboraciones fue hacer una portada de revista de reconocida publicación, con con la que la cantante colombiana Shakira aprovechó para presumir la exquisita figura con la que conquistó a Gerard Piqué.

¡Sí!, el afamado futbolista de origen español, con el que Shakira tiene una relación desde 2011 y dos hermosos hijos llamados Sasha y Milan Piqué Mebarak; y al que le lleva diez años de edad; pero eso no ha sido impedimento para que ambas figuras de espectáculo internacional, puedan hacer realidad su amor.

Y tras protagonizar portada de Cosmopolitan -una reconocida revista-, este mes de octubre, la colombiana no reparó en presumir cuerpazo tras asegurar que el equipo de producción la vistió en el gym y esperó a que terminara de hacer su acostumbrada rutina de ejercicios para hacer la portada.

Aunque a decir verdad, fue una broma de Shakira, pues realmente, lució con un leotardo color plateado que complementó con un par de medias color negro y unos botines a media pierna con diseño de cadena plateada.

La intérprete de "Don't Wait Up" (2021), utilizó su cuenta de Instagram para compartir dicha imagen, en la que además de mostrar sus atributos delanteros, también aprovechó la imagen para presumir retaguardia tras escote de dicho leotardo en tono plata.

"Shakira x @cosmopolitan #LinkInBio" escribió la colombiana de 44 años y así mismo, dio el crédito a todo el equipo que se encargó de dejarla así de sofisticada, resaltando su belleza sinigual. "Editor-in-Chief @jessica_pels, Photographs by: @ellenvonunwerth, Booked by: @hmebookings, Fashion by: @cassieanderson212, Hair and makeup: @beatrizmatallana, Manicure: @vanesajuez, Fashion assistant: @danielleflum, Props: Arturo Caipa, Production: @alanacompany, Interview by: @maria_la_hinojosa".

Una de las primeras celebridades en reaccionar, fue el cantante colombiano Fonseca, quien sólo colocó una llamarada de fuego en su publicación. Otro fan, también la llamó: "Pandora girl" haciendo referencia a que la exitosa cantante es una cajita de sorpresas, "Como el vino que mejora con los años".

Pero no todo ha sido miel sobre hojuelas en la publicación de Shakira, pues más de uno la señalan por los supuestos problemas fiscales que ha presentado la colombiana: "Shakira... cómo están los paraísos fiscales?... que decepción" y "Paga tus impuestos, mujer".

No obstante, el hecho tampoco ha impedido que la artista con una de las mejores voces a nivel mundial, haya logrado cautivar con su belleza a Gerard Piqué y a sus fanáticos, que dicho sea de paso, son por lo menos 70.8 millones en Instagram; pues al momento, han reaccionado 838,238 de ellos con un corazón rojo y se pueden leer alrededor de 5 mil 700 mensajes.

