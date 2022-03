Shakira presume a Gerard Piqué tras lucir muy destapadita con strapless rojo

La cantante colombiana Shakira, ha reconocido el genio que su marido, el futbolista español Gerard Piqué es, uno de los mejores jugadores en el campo y así lo presumió muy destapadita con un vestido strapless color rojo.

No por nada, la exitosa cantante felicitó a su esposo y el padre de sus hijos Milán y Sasha luego de su triunfo del fin de semana pasado por si triunfo ante el marcador 4-0 del F.C. Barcelona ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

Pues Shakira no pudo evitar expresar su emoción al ver ganar de esa forma tan descomunal a su marido y se valió de su belleza para festejar su triunfo y al mismo tiempo restregarle en la cara al Madrid el marcador a favor del Barça.

Lee también: Shakira hace perder el piso sacudiendo su silueta con bañador fluorescente

Con la cara llena de felicidad, la colombiana utilizó su cuenta de Instagram para presumir a Gerard Piqué señalando el número cuatro con la mano y aunque antes hizo una advertencia, no pudo dejar de expresar:

"Gerard Piqué no me deja decir estas cosas públicamente. Pero sólo él con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!".

Lee también: Maribel Guardia arranca suspiros desde el sofá, luciendo piernazas con chiqui vestido

Pero en un post anterior, Shakira vanaglorió de tal manera al padre de sus hijos, que dejó ver su admiración por el hombre perfecto que encajó en su vida y con el que ha cosechado varios triunfos como pareja, tras un emotivo mensaje.

En la foto se puede ver a Piqué celebrando uno de tantos grandes momentos en el campo, con los brazos hacia arriba y extendidos con los puños cerrados como un símbolo de victoria, además de un gesto de satisfacción evidente.

Pues Piqué fue titular en el Santiago Bernabéu y jugó los 90 minutos contra el Real Madrid después de que el pasado jueves abandonó el partido contra el Galatasaray en la UEFA Europa League por problemas físicos.

Por otro lado y para seguir festejando su triunfo, Gerard Piqué le brindó un enorme abrazo a Xavier 'El Chicharito' Hernández en la fiesta del Barça en el Estadio Bernabéu en medio de en la celebración blaugrana.

Mientras tanto, la colombiana ha recibido ya 1.882.588 corazones rojos y se pueden leer más de 20 mil comentarios.

Síguenos en