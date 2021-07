Shakira posa en bikini y presume que está mejor que nunca

Sin duda alguna, la cantante colombiana, Shakira no sólo es una de las mujeres más talentosas del mundo si no una de las más bellas del medio del entretenimiento, por lo que no es raro que robe miradas en las redes sociales cada vez que realiza alguna publicación.

Sin embargo, fue hace unos meses cuando Shakira paralizó las redes sociales y elevó la temperatura de sus millones de fans, al dejarse ver como muy pocas veces. Fue a través de su cuenta de Instagram que la artista de 44 años compartió una serie de fotografías en las que posa frente a la cámara con un bikini de color rosa de tiras.

Demostrando que está mejor que nunca, la cantante se convirtió en el deleite de sus más de 70 millones de seguidores de Instagram al modelar el bañador de espaldas y de frente a la cámara, mientras luce al natural y tiene un incréible paisaje de fondo; el mar de las Islas Maldivas, pues fue durante esté viaje que la famosa se mostró de lo más sensual.

Lee también: Shakira hace ejercicio con ajustados leggins, ¡Tommy Mottola reacciona!

"Este es un traje de baño nuevo que diseñé y me hizo mi amiga Bego. ¡Siempre necesito crear la mía propia para el verano!", escribió Shakira al pie de una de las imágenes con las que dejó boquiabiertos a sus fans. Como era de esperarse la fotografía causó furor entre los fans, y solo bastaron unos minutos que la esposa del defensa del Barcelona, Gerard Piqué, obtuviera millones de Me Gusta.

"Que lindo bikini tienes", " Descripción gráfica de perfección", "Pareces de 20 años, Hermosa", "¡Estás espectacular!", "Un pecado" o "Divina como siempre", “WOW! Wow! WOW! Que cuerpazo”, “Que hermosa” y “Santa madre de Dios... mujer que pecado es usted. Después de tantos años desde que la sigo de pies descalzos aún me mueve el piso. Muchas bendiciones y buenas vibras para usted” fueron algunas de las reacciones en el post de Shakira.

Y aunque todo el contenido que compartió Shakira de sus merecidas vacaciones junto a su familia fue todo un éxito en las redes sociales, fue precisamente está imagen en la que posa en bikini y demuestra que esta mejor que nunca, la que superó los cinco millones de Me Gusta, y que hasta el día de hoy sigue sumando Likes y halagos.

Cabe señalar que recientemente la cantante colombiana celebró su primera portada de Vogue México y Latinoamérica, en donde expresó que pese haber conquistado el mundo con su música nunca está satisfecha.

Lee también: Comparan a Eiza González con una sirena tras posar con vestido transparente

“Siempre escucho las cosas que he hecho y digo ‘esto hubiera podido ser mejor’, nunca estoy del todo satisfecha. Esa insatisfacción no es del todo negativa, algo bueno tiene. Nunca quiero regresar a lo que ya he hecho, quiero buscar por otro lado”, dijo durante la entrevista para Vogue.

Síguenos en