Shakira posa de perfil con ajustados jeans; enloquece a sus fanáticos

Con la sensualidad que la caracteriza, la cantante Shakira es una de las que mejor cuerpo tiene a nivel internacional, pues siendo colombiana, es una de sus características principales. Durante junio de 2020 -en plena pandemia por el Covid-19, la intérprete posó de perfil con ajustados jeans, por lo que enloqueció a sus fanáticos.

La colombiana se preparaba para un show virtual, y se sumaba a decenas de artistas más para participar en el Global Goal Unite; sin embargo, no perdió la oportunidad de presumir su cuerpo de diosa mientras mostraba un par de postales de su trabajo previo.

Shakira, quien es intérprete de numerosos éxitos como "Hips don't lie" (Los labios no mienten) del 2005, siempre se ha preocupado por mantener un físico en perfectas condiciones; y es por ello que no para de hacer ejercicio y bailar todo tipo de ritmos, en especial los latinos con los que puede ejercitarse, como "la Champeta".

Y fue en junio el 2020, que justamente la esposa del futbolista de origen español Gerard Piqué y madre de sus dos hijos, compartió ese par de postales, generando más de 7 mil comentarios entre sus más de 70.2 millones de seguidores.

"Check out some pics from Shak’s performance on a Barcelona rooftop for @glblctzn’s #GlobalGoalUnite concert" (Aquí les compartimos un par de fotos de la participación de Shakira en el concierto de @GlblCtzn #GlobalGoalUnite que se grabó en una azotea de Barcelona. ShakHQ... Foto: @imxavimenos), escribió la colombiana.

A su postal de perfil en la que luce unos ajustados jeans color negro grisáceo y un cinturón ancho de estoperoles, ademá de una blusa pegadita y su obligada cabellera risada y suelta en tono pelirrojo, reaccionaron como mínimo 1'404,473 de usuarios y seguidores de la también compositora.

Entre los comentarios que saltan a la vista se leen algunos como "Que hermoso este cuerpo", "Linda mujer", "Follow me please friend support" (Sígueme por favor, soy tu fan), "Buenos Días preciosa gran cantante ese gran baile de cadera excelente soy tu fans 1 Shakira", "Que cu**zo", "Look at the hips gorgeous" (Mira las caderas hermosas), entre un total de 7,423 mensajes más.

Y es que, ese cuerpo de diosa, aunado a su talento como cantante y su inconfundible voz, han hecho de la colombiana, una de las mejores cantantes y más reconocidas a nivel mundial desde finales de los años 90's que fue cuando incursionó en el mundo del espectáculo.