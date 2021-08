Shakira muestra sus habilidades en la patineta luciendo cuerpazo en minifalda

El canto y el baile no son las únicas pasiones de la cantante colombiana Shakira, quien recientemente lo demostró presumiendo sus habilidades en la patineta y luciendo cuerpazo en minifalda como toda una professional skateboard skaters (patinadora profesional).

Shakira aprovechó su cuenta de Instagram para demostrar sus habilidades en la patineta y en terreros inclinados que son los idóneos para rodar la skateboard. No sin antes, lucir su figura de diosa con una minifalda y short de licra, que es el atuendo perfecto para practicar la intrépida disciplina.

Y no es la primera vez que la colombiana de 44 años comparte su gusto por este deporte extremo, pues en el vídeo de "Girl Like Me" en colaboración con Black Eyed Peas, estrenado durante el 2020, perteneciente al álbum "Translation" de la agrupación, la interprete de "Hips Don't Lie" (2005) dio cuenta de otra de sus pasiones.

"Heaven is a bowl except for when you fall!" (¡El cielo es un cuenco excepto cuando caes!), escribió la esposa del futbolista español Gerard Piqué, al pie del vídeo en el que se le ve rodando en patineta sin perder el equilibrio y emocionada.

Pues para Shakira, este deporte es un desafío y seguramente lo seguirá practicando sin parar hasta lograr la perfección. Y es que no hace mucho, mostró otro clip, en el que cuenta a sus fanáticos cuánto le gusta el skateboard, al enseñar su vehículo (una camioneta tipo utility) literalmente lleno de los artefactos, además de una tabla de surf, otra de sus pasiones del deporte extremo.

Famosos como Carlos Vives -el cantante colombiano con quien grabó el exitoso tema "La Bicicleta" (2017), la presentadora de televisión estadounidense Lili Estefan, el actor mexicano Rafael del Villar, entre otros, han aplaudido a Shakira su habilidad extrema.

La cantante Shuba, una ferviente imitadora de la voz de la colombiana, también se unió a la felicidad de Shakira y expresó: "Omg when do you stop being extraordinary????" (Omg cuando dejas de ser extraordinaria????)...

Otros comentarios de sus fanáticos se leen: "Definitivamente todos deberiamos ser como Shak", y es que, con su carisma, la colombiana resulta una fuente de inspiración para muchos de sus seguidores. También se lee: "Hay algo que no haga bien?", "Reina de hacerlo todo bien", y alguien más se puso nostálgico con la frase: "She was a skater girl, he said see ya later girl" (Ella era una chica patinadora, el dijo hasta luego chica).

Un total de 662,002 corazones rojos son los que se ha ganado Shakira con su vídeo, y se pueden leer más de 5 mi comentarios. Entre tanto, Shakira también mostró su emoción al sorprenderse con el número de vistas de su colaboración con la mencionada agrupación con 50 millones de visitas -en ese momento-, así lo expresó a la par de su post:

"50 million plays! 50 millones de reproducciones para el video de “Girl Like Me”! Not in my wildest dreams. I imagined this would happen this fast. @bep #girllikeme" (¡50 millones de jugadas! ¡50 millones de visitas para el video "Girl Like Me"! No en mis sueños más locos. Imaginé que esto pasaría así de rápido. @bep #girllikeme).

