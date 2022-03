Shakira hace perder el piso sacudiendo su silueta con bañador fluorescente

Definitivamente la época de verano es para lucir las curvas a través de tremendos bikinis en la playa o la piscina, premisa que la cantante de origen colombiano Shakira cumple a la perfección, no sólo en el verano, sino en cada oportunidad, y así fue cuando sacudió su silueta con bañador fluorescente de barbitas con el que dejó helad@ a más de un@.

Fue en el verano de 2019 cuando la intérprete de "Hips Don't Lie" de su álbum "Oral Fixation vol. 2" (2005), mostró su exquisita silueta que incluye sus definidas curvas, con un bikini color rosa fluorescente con el que además, lució su anatomía dando vuelta en cámara lenta y luciendo las barbitas del outfit playero 'muy alborotadas'.

Shakira compartió un par de post en los que se le puede ver luciendo cuerpazo con el diminuto bañador, mientras cautivaba a la cámara con su especial sonrisa. Pues la esposa del futbolista español Gerard Piqué, no escatimó en lucir y presumir su belleza.

"Check out the bathing suit I designed! [¡Mira el traje de baño que diseñé!] Qué les parece este vestido de baño que diseñé? Shak [Sacude]", se lee en la descripción a la par del vídeo en el que la colombiana de hoy 44 años, lucía sin problema su figura.

Y a casi tres años de su post, Shakira se ha llevado comentarios como: "Dear Shakira your body is very beautiful especially your hairs, lips, eyes, chest, breast, shoulders, waist, bellybutton and legs are very nice and cute, I really love you" (Querida Shakira tu cuerpo es muy hermoso, en especial tus cabellos, labios, ojos, pecho, hombros, cintura, ombligo y piernas son muy lindas y lindas, te amo de verdad).

O algunos otros que se leen: "Amazing singer" (Increíble cantante), "Very sexy body" (Cuerpo bastante sexy); y el alma de un poeta no podía faltar: "Lo lindo y lo hermoso es poco ante mis ojos y ojalá te la estés pasando muy chévere. Atentamente Tony...". Pues con su publicación, la colombiana ha ganado la apabullante cantidad de 16.372.059 millones de reproducciones y por lo menos 2.396.236 corazones rojos, además de 42,600 comentarios.

Y una segunda publicación, Shakira terminaría por conquistar con una foto de frente y derrochando sensualidad tras lucir sus curvas. "Ok... última foto en vestido de baño... por ahora... Solo una pregunta: quién quiere que le diseñe uno?", lo que en Inglés significa: Ok last bathing suit pic for now... Only one question: who wants me to design a bathing suit for you girls? Shak.

Y aunque al momento, ya han pasado 144 semana de aquella experiencia veraniega de Shakira, la colombiana ha logrado reunir 3.075.523 corazones rojos y más de 33,100 comentarios entre los que figuran:

"Que delicia de mujer, muy fogosa, una mujer hermosa y muy atractiva, muy sexy, pechos llenos, me encanta la gata, una hermosa cantante, muy afinada, una hermosa voz, me encantó tu hermosa foto mi amor, mi gata, un beso grande para ti diosa, te amo y amo tu mucho maravilloso ser humano, cariñoso beso para ti, lo mas hermoso, una hermosa familia un hermoso trabajo nena", le escribió un fan brasileño.

