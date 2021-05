Shakira hace ejercicio con ajustados leggins, ¡Tommy Mottola reacciona!

La mañana de este lunes, la cantante de talla interancional de la música Pop-Rock, Shakira, empezó la semana con el pie derecho, al visitar al gym, y hacer un poco de ejercicio para tonificar las piernas. Aunque lo sorprendente es que el reconocido empresario de la música como lo es Tommy Mottola -quien es esposo de la cantante Thalía-, ¡haya reaccionado!

Y aunque se podría pensar que lo hizo porque la colombiana le gustó, lo hizo por la canción que escuchaba Shakira mientras hacía ejercicio. Y su solo comentario como "Great Song‼️‼️" (Buena canción) ha generado ya una veintena de likes.

Shakira es una cantante que se ha colocado en las más altas esferas de la música a nivel mundial, por lo que se codea con los grandes; y es por ello que tiene relación con celebridades de la talla de Tommy Mottola, entre otros muchos músicos y reconocidos cantantes con los que suele hacer algunos duetos de edición especial como Black Eyed Peas, Maluma, Prince Royce, Nicky Jam, Beyonce, Jennifer Lopez, Alejandro Sanz, por mencional algunos.

"The Kaiser - @theannakaiser - makes me work until my leg falls off!" (¡La Kaiser - @theannakaiser - me hace trabajar hasta que se me cae la pierna!), escribió la colombiana, a la par del vídeo en el que se muestra en acción haciendo ejercicio para reafirmar la zona de las piernas.

Y todo para lucir lo mejor posible en los escenarios musicales más importantes alrededor del mundo, pues la esposa del futbolista de origen español Gerard Piqué, siempre busca la perfección en sus conciertos y vídeos musicales. Sin embargo, a pesar de que sintió el ejercicio que hizo impulsada por su amiga, la instructora Anna Kaiser, también la reconoció.

En una segunda postal, mostró su asombro por el cuerpo que tiene luego de importante acontecimiento de su vida: "I can’t believe this girl just had a baby a few months ago! @theannakaiser" (¡No puedo creer que esta niña acaba de tener un bebé hace unos meses! @theannakaiser).

Por ello, la colombiana, intérprete de éxitos como "Bruta, Ciega y Sordomuda" de finales de los 90's, ha generado tantos comentarios de sorpresa con los que la halagan sus más de 70.2 millones de fanáticos en todo el mundo.

"Great Song‼️‼️" (Buena canción) Tommy Mottola; "You are looking amazing, darling" (Te ves asombrosa querida), "And this is why her Hips don't lie" (Y es por eso que sus caderas no mienten), "That's my sort" (Ella es mi tipo), "Y 1 y 2 y 3 me cansé vamos por una hamburguesa", se leen algunos comentarios.

Al momento, el clip publicado hace cinco horas, tiene ya 405, 860 reacciones y se pueden leer un total de 2,680 comentarios.