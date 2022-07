Shakira hace desvariar con vestido color piel, crea una tremenda ilusión óptica

No cabe duda que la entereza y ganas de seguir brillando de la cantante Shakira ¡no se acaban!; pues la colombiana hizo desvariar a sus followers con vestido color piel que causa una ilusión óptica y parece como si la famosa no trajera nada puesto.

Y mientas Gerard Piqué, su ex pareja y padre de sus hijos Milan y Sasha ha sido captado conduciendo su auto último modelo y escuchando música de Shakira a todo volumen -a puerta cerrada-, la colombiana sigue brillando como juez en el show "Dancing With My Self" (Bailando Conmigo Mismo) de la cadena NBC.

Y es que, además de posicionarse como una de las bailarinas más completas tras el reality show estadounidense, Shakira, sigue sumando éxitos con canciones como "Te Felicito" (2022) o su nueva colaboración con Black Eyed Peas y David Guetta "DON'T YOU WORRY" que ya suma más de 393,854 reacciones en su cuenta de Instagram desde el pasado domingo 19 de junio, día del padre.

Una nueva propuesta

No obstante, el baile y la música no son sus únicas pasiones, pues la cantante, modelo y empresaria, se valió de su belleza para promocionar -muy sensual-, una de sus más nuevas fragancias de colección como "Dance Midnight Muse", mientras luce espectacular con ese vestido escotado color piel que ha dejado en shock a más de un@...

"Discover the new Dance Midnight Muse fragrance. Descubre la nueva fragancia Dance Midnight Muse. #ShakiraPerfumes #ShakiraMidnightMuse", se lee al pie de su publicación de Instagram, del pasado 18 de julio en la que luce dicho vestidito 'volado' y de color piel que hace juego con su cabellera rubia.

Dicen que las cosas se parecen a su dueño, y así lo hizo ver la colombiana, quien a sus 45 años sigue luciendo y restregando sus curvas con cada movimiento de baile, pues el envase de su perfume no es cualquiera, sino uno que alude a todos los sentidos, pues es el cuerpo de una mujer súper delineado y con una figura de diosa justamente como la de Shakira, pues hasta la pose de lado simula.

Y tras ello, su paisana, la colombiana Xilena Aycardi, no ha tardado nada en opinar: "Sublimeeeeee mi nena!!!", "PERFECTION", "Reina por los siglos de los siglos", "Reina absoluta, no dominas el mundo porque no quieres", "Ya Shakira se pasó" o el que advierte: "Mira lo que te perdiste Piqué... única e inigualable".

Pues al momento, Shakira ha logrado encantar con su belleza y sensualidad a 303,994 seguidores y se pueden leer alrededor de 2,900 comentarios, a través de los que sus seguidores no dejan de halagarla.

