Shakira derrite con jumpsuit de licra de tremendo escote en entrega de premios

Indiscutiblemente, la cantante colombiana Shakira es unas de las figuras más emblemáticas de la música pop-rock de todos los tiempos en Latinoamérica y específicamente en Colombia -su país natal-; no obstante, también se ha convertido en una de las cantantes con más personalidad y belleza del mundo de la farándula y así o demostró cuando derritió a más de uno con jumpsuit de licra de tremendo escote en entrega de premios.

Su timbre de voz y su particular forma de mover las caderas y en general todo el esqueleto de su cuerpo, es una de las características por las que más atrae a fanáticos de todo el mundo; sin embargo, Shakira también ha aprovechado para lucir sus encantos y cuerpazo a través de diminutas prendas o pantalones ceñidos al cuerpo que dejan ver su exquisita figura.

Incluso, luego de haberse convertido en madre un par de veces, a sus 44 años, la colombiana ha logrado retomar su figura física, pues el baile es una de las válvulas de escape para hacerlo practicando Champeta, una de las danzas que más disfruta la también esposa de Gerard Piqué.

Y a la par de sus publicaciones en redes sociales, Shakira ha sido motivo de admiración de parte de sus fans, desde que existen estos sitios y es por ello que hace algunos días, un par de postales en las que apareció presumiendo cuerpazo, tras una publicación de una de las fanpages (página de fans) que tiene la colombiana.

En dicha postal, Shakira luce un jumpsuit de licra que se unta al cuerpo y no sólo eso, sino que además dejó ver a sus nenas, tras lucir también un prolongado escote hasta el ombligo que se sostuvo por un par de listones cruzados que sujetaron dicho escote.

Esa vez, la cantante lució su melena larga y lacia, así como un maquillaje algo pronunciado y brillos o glitters en todo el cuerpo para dar la sensación de un bronceado más llamativo. Y desde el pasado 3 de octubre que dicha publicación fue compartida por una fanpage de la esposa de Gerard Piqué, la intérprete de "Don't Wait Up" (2021), ha recibido tremendos comentarios:

"Muy guapa preciosa", "Shakira, Shakira", "Good day to you..." (Buenos días a ti), "Te vez bellísima pareces una muñeca"; alguien más escribió una carta a la cantante: "My love, my heart, my moon, and all of you have a refined, sweet and beautiful taste, like honey" (dMi amor, mi corazón, mi luna, y todos ustedes tienen un sabor refinado, dulce y hermoso, como la miel).

Son 7,317 los corazones rojos que hasta el momento ha recibido la colombiana y es mucho decir, luego de que las fotos han sido compartidas por una página de fans de la cantante.

