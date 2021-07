Shakira deleita moviendo sus curvas en la coreografía de Don't wait up, su más reciente sencillo

Luego de una pausa en su carrera musical, la cantante colombiana Shakira, ha lanzado "Don't wait up" (No esperes), su más reciente sencillo estrenado el pasado 16 de julio con gran éxito en la plataforma YouTube. No obstante, la esposa del futbolista español Gerard Piqué, mostró la coreografía en la que junto a dos de sus bailarinas, deleitó moviendo sus curvas.

Y aunque el clip ya ha sido estrenado mundialmente, la cantante colombiana de 44 años, quiso compartir el momento en el que se le ve ensayando junto a sus bailarinas poniendo todo de su parte para que en el vídeo no hubiera ningún error.

Shakira utilizó su cuenta oficial de Instagram, para hacer alarde de todo lo que hay detrás de una producción para poderla llevar a término, como lo hiciera su colega y amiga Jennifer López -quien le lleva seis años de edad, pero es otra de las grandes estrellas que interactúa mucho con su público a través de sus redes sociales-.

"It took me and my dancers so much longer to get this thing right! I can’t believe what fast learners you guys are! #dontwaitup #dontwaitupchallenge", se lee en una de las últimas publicaciones, en la que se le ve moviendo sus curvas al parejo de las dos chicas que la acompañanen la coreografía y vídeo del sencillo.

Haciendo referencia a la siguiente expresión en Español: "¡A mis bailarinas y a mí nos tomó mucho más tiempo hacer esto bien! ¡No puedo creer lo rápido que aprenden ustedes! #dontwaitup #dontwaitupchallenge".

Motivo por el que la colombiana más exitosa, ha recibido los mensajes más aduladores como: "Oh it’s ON!! Coming soon!!!!" (¡Oh, está ENCENDIDO! ¡¡¡¡Próximamente, en breve, pronto!!!!), "TODOOOOO alucinante, pero el movimiento de las manos? Es una cosa de locos, es tan rápido, tan fino, tan preciso wow re Woww insuperable ese movimiento de manos).

"Iiiiimagínate cuánto me puedo tardar yo para sacarla??? En eso estoy! Admiro tanto a las personas que tienen facilidad para el baile… Bravo a todo ellos, a mí me toca poco a poco", "Shaki los pasos están súper chévere, pero es el ritmo de la canción el que no gusta. Ojalá las próximas canciones si sean exitosas porque te lo mereces".

"You're multitalented" (Eres polifacética), son algunos de los casi 6,500 comentarios que Shakira ha recibidoen su publicación; misma que ha hecho reaccionar a 708,132 de los más de 70.2 millones de seguidores en Instagram.

