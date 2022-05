Shakira da cátedra de estilo tras posar con outfit de seda a media pierna

La cantante colombiana Shakira está en uno de los mejores momentos de su carrera artística, pues últimamente, tras sumarse al panel de jueces de un nuevo reality show de tv estadounidense, dio cátedra de estilo posando con outfit de seda a media pierna.

Pues además de ello, la esposa del futbolista español Gerard Piqué, estuvo de invitada en "NBC Today", hablando sobre la paternidad, así como el nuevo programa que comparte con Nick Jonas -integrante del grupo de pop-rock Jonas Brothers- y otros temas.

Pero Shakira no pasó desapercibida luego de vestir un outfit de seda con el que posó, y con el que literalmente ha hecho estallar Instagram. Y es que, después de que la colombiana, intérprete de "Moscas en la Casa" de su álbum ¿Dónde están los ladrones? (1998), se puso dicho outfit, los fanáticos no han parado de compartir su postal y de paso, halagarla.

Shakira se lució con una primera postal, desde la habitación en la que se cambió de ropa, hasta el momento del programa y utilizó un outfit de camisola y short que acompañó con un bra color piel. Su maquillaje fue muy natural y su cabellera larga y moldeada con ondas, volvió a cobrar protagonismo en su imagen.

Y aunque parecería que dicho atuendo podría ser una pijama, Shakira supo combinarla y darle otro toque con un par de tacones tipo botines, con la punta destapada. de plataforma, cierre por un lado y detalles dorados.

Por lo que, al lado de sus colegas como son Nick Jonas, Niza Koshi (comediante, presentadora de televisión y actriz), Shakira dio cátedra de estilo, sencillez y gran carisma en el show televisivo de NBC. Y a unas horas de haber brillado en televisión, ahora lo está haciendo en redes sociales.

En tanto, en su nuevo show "Dancing With Myself" (Bailando conmigo mism@), la colombiana y sus famosos colegas idearán los retos diarios que serán de mucha energía y adrenalina, de acuerdo a la publicación que ha hecho la televisora estadounidense, con el fin de que los participantes del show que tienen habilidades para mover el cuerpo, los repliquen y sean calificados por los jueces. Se sabe que cada semana podría participar un grupo distinto de personas.

Mientras tanto, aquí puedes seguir admirando el outfit de Shakira en otra publicación de los fans de la colombiana que a sus 44 años, sigue siendo todo un bombón a la vista de sus 72.3 millones de seguidores en Instagram y otras redes sociales.

