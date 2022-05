Shakira confirma que el baile es lo suyo en faldita y blusa traslúcida

Tras apantallar con sus habilidades de baile a famoso conductor del la televisión estadounidense, la cantante colombiana Shakira, sigue haciendo de las suyas y ansiosa por empezar un nuevo reality show de tv en el que formará parte del panel de jueces, demostró y confirmó que el baile es lo suyo en faldita y blusa traslúcida.

Fue el pasado lunes 23 de mayo, que Shakira inició la semana con el pie derecho bailando y a través de su cuenta de Instagram, la colombiana compartió un vídeo en el que aparece moviendo el esqueleto mientras luce su esbelta figura en un outfit negro que obedece a una mini falda y una blusa de tela traslúcida, con la que se le alcanza a ver el sostén.

Moviendo los hombros, el torso y todo lo que tiene como sólo ella sabe hacerlo, fue que se lució frente a la cámara del celular con un tema ochentero de una mezcla entre pop y hip-hop, con que el Shakira se lució como siempre lo ha hecho.

Moviendo el esqueleto con estilo

Dicho outfit lo utilizó en la alfombra roja de los recién celebrados premios "The Ivors Academy". La Academia Ivors es una de las mayores asociaciones profesionales de escritores musicales de Europa; pero su asistencia no le impidió demostrar una vez más que el baile es lo suyo.

"#DancingWithMyself premieres May 31st and it’s got me in the mood to dance to one of my all-time favorite songs. @nickjonas @lizakoshy @camillekostek time to 'push it real good!'..." (#BailandoConmigoMismo se estrena el 31 de mayo y me dieron ganas de bailar una de mis canciones favoritas de todos los tiempos. @nickjonas @lizakoshy @camillekostek ¡es hora de 'empujarlo muy bien'!...), se lee al pide del video de Shakira.

Y Rebeca Maiellano 'Shakibecca', una de las famosas más fanáticas de Shakira, ha escrito: "Nadie más baila como Shakira!!! Ella a todos sus pasos le pone ese toque 'Shakira' que tanto la identifica" y la cuenta de NBC Entertainment que estrenará dicho reality show, también aseguró: "We're SO excited!!" (¡¡¡Estamos emocionados!!!).

Y es que, a decir verdad, no hay nada más que la colombiana de 44 años disfrute hacer más que bailar, a parte de ponerle su inconfundible voz a cientos de canciones y de paso, subirse a la tabla y surfear; por ello, Shakira no pierde la oportunidad de enamorar con sus pasos de baile, belleza y cuerpazo a sus más de 72.4 millones de seguidores en Instagram.

Y al momento, son no menos de 1.102.190 personas que se han quedado fascinados con su manera de bailar y disfrutar el ritmo, pues ¡Shakira lleva la música por dentro!... Así mismo, se pueden leer al menos 8 mil comentarios de sus fanáticos.

