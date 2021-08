Shakira celebra 20 años de 'Whenever, Wherever' moviendo caderas con ajustados jeans de cuero

¡Más sensual que nunca!... Con particular movimiento de caderas y torso que se puede ver en el vídeo de "Whenever, Wherever" (Siempre donde quiera) la cantante Shakira está celebrando este viernes 27 de agosto, 20 años del lanzamiento de la misma canción le ha traído muchos parabienes a la colombiana.

Y es que, además de conquistar con su especial timbre de voz, cuyo talento era considerado por "los expertos" en un principio como de "cabra desbocada", Shakira ha logrado conquistar al público mundial con su característico movimiento de caderas y busto en los escenarios más importantes de la música en vivo, así como en cada uno de sus vídeos musicales que básicamente es uno por cada canción de su larga carrera musical.

Este viernes, la colombiana de 44 años, ha celebrado una veintena de años de dicho tema que al igual que otros, ha sido un éxito más en su carrera, no sin antes, recordar el clip en el que se le ve vestir un par de entallados pantalones de cuero a la cadera, sujetados por un cinturón ancho de estoperoles y una blusa tipo top que por si fuera poco, dejó ver su marcado abdomen.

Fue para el disco "Servicio de Lavandería" (2001), que Shakira conservaba un look de cabellera rubia y alborotada y con "Whenever, Wherever", logró entrar al mercado anglosajón; pues fue una de sus primeras canciones cantadas en Inglés que le abrió las puertas no sólo en la Unión Americana, sino en todo el mundo.

"Happy 20th birthday to Whenever, Wherever one of my first English language releases! I’ll never forget how many doors this song opened for me with new audiences in the US and abroad- and we Latinos haven’t stopped since!", escribió la mañana de este viernes la intérprete de "Don’t Wait Up" (2021).

¡Feliz cumpleaños número 20 a Whenever, Wherever, uno de mis primeros lanzamientos en inglés! Nunca olvidaré cuántas puertas me abrió esta canción con nuevas audiencias en los EE. UU. Y en el extranjero, ¡y los latinos no hemos parado desde entonces! (Traducción al Español).

Y es que, no es para menos el éxito que está celebrando la esposa del futbolista español Gerard Piqué, pues el simple hecho de verla en el clip lucir sus caderas con tremendos movimientos de frente y perfil, así como su exquisita figura entre decenas de caballos deja a sus fanáticos sin palabras.

La exitosa cantante compartió un fragmento de "Whenever, Wherever" a través de su última publicación en su perfil de Instagram, con la que ha recogido 1.402.508 reproducciones en un hora, 430,485 corazones rojos y un total de 9,847 comentarios.

Famosas de todo el mundo como la actriz mexicana Natalia Juárez, ha expresado: "La mejor!!!", así como la colombiana (su paisana) Xilena Aycardi, quien ha aplaudido su éxito. "Queen of Latin Pop" (La Reina del Pop Latino), "Recuerdo el día que salió en Latinoamérica, la escuché por La Mega. La fusión de sonidos fue épica" son algunos de los mensajes que se leen.

Y una flor más para la colombiana: "Poniendo claro, quien abrió las puertas en EEUU para los latinos, si fuiste tú Shakira". Lo que indica claramente que el valor que Shakira tiene como estrella internacional de la música pop, es invaluable.

