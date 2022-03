Para nadie es secreto el talento innegable que tiene Livia Brito, es por ello que le llueven los proyectos televisivos, además de ser una de las artistas más bellas del medio del entretenimiento. Reicentemente la protagonista de La Desalmada dejó a todos helados al presumir su retaguardia posando en tanga frente al mar.

Pese a tener una agenda apretada por sus compromisos, la actriz cubana no perdió la oportunidad de felicitar a todas sus seguidoras por el Día Internacional de la Mujer con dos sensuales imágenes y un mensaje positivo. En la primer fotografía el lente de la cámara esta enfocado al rostro de Livia Brito en donde luce un impecable maquillaje.

Sin embargo, fue la segunda fotografía la que causó más de algún paro cardíaco, pues la originaria de Cuba se dejó ver de lo más atrevida; posó sentada en una roca frente al mar mientras luce una tanga de hilo de color negra y un crop top, resaltando su volumimosa retaguardia.

Lee también: Niurka Marcos cumple reto, se muestra sin maquillaje y levanta el dedo como símbolo de victoria

"Quererte no solo es aceptarte como eres bebé, también es construirte como quieres", escribió la estrella de televisión junto a las imágenes en las que enalteció a las mujeres este nueve de marzo. Sus más de seis millones de seguidores no tardaron en reaccionar y no perdieron la oportunidad de enviarle cientos de halagos a Livia Brito por su espectacular figura que ha logrado a base de dietas y ejercicio.

" La belleza de una rosa no tiene comparación con la dulzura de tu rostro y la hermosura de tu corazón", "Sos tan perfecta que creo le pones unos filtros de color a las fotos que te perjudican. En tv te ves incluso mejor", "Mulata de fuego mua", "Absolutamente hermosa Livia", "Wow un sueño, sos muy bella", "Eres demasiado hermosa la mujer mas bella de todo el planeta", "Woooooow que bellezaaaa de princesaaa", son algunos de los halagos que la artista de 35 años recibió.

Luego de unos meses de descanso después de haber brillado en La Desalmada, recientemente la famosa inició las grabaciones de la telenovela Mujer de nadie, proyecto en el que compartirá créditos con el actor brasileño, Marcus Ornellas, quien también es esposo de la guapa actriz Ariadne Díaz.

Lee también: Con bañador mojado, Celia Lora deja a la vista sus despampanantes curvas y es ovacionada

Cabe mencionar que Mujer de Nadie, sería una nueva versión de la telenovela Amarte es Mi Pecado”, historia que protagonizaron en el 2004 Yadhira Carillo y Sergio Sendel. Este proyecto está bajó la producción de Giselle González para Televisa/Univision.

Livia Brito posa en tanga frente al mar. Foto Instagram Livia Brito

Síguenos en