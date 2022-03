Sebastián Yatra muestra su musculatura y piernas tras Érase una Vez... Pero ya no

Desde hace algunos meses se venía anunciando la incursión del exitoso cantante Sebastián Yatra como actor de series, y este 2022, ya se ha cristalizado ese sueño... pero no sólo eso, pues además el colombiano ha dado muestra de su musculatura y súper piernas tras su debut en "Érase una Vez... Pero ya no", una serie de Manolo Caro que tras su reciente estreno, ¡ya está dando mucho de qué hablar!

Fue a partir del pasado viernes 11 de marzo que Sebastián Yatra ganó más adscritos a sus redes sociales con su debut en la serie de Netflix que protagoniza junto a Nia Correia y Mónica Maranillo, pero el intérprete de "Tacones Rojos" de su álbum "Dharma" (2022, no ha podido aguantarse las ganas de mostrar su súper cuerpazo en redes sociales, cubriéndose sólo sus partes nobles con sus manos en una postal que ¡ya ha dado la vuelta al mundo entero!

Y es que, tras su debut como actor de "Érase una Vez... Pero ya no", Sebastián Yatra ha dejado ver que dicho proyecto que ya se torna dentro del Top 10 del gigante del streaming, es la otra cara de la moneda de los cuentos de hadas o "el anticuento de hadas", de acuerdo a Manolo Caro, quien goza de traer novedades de lo que ya existe, con la reinvención como ingrediente principal en sus producciones.

Pero fue el mismo Sebastián Yatra, quien ha impuesto récord en su propia cuenta de Instagram, tras mostrarse completamente desnudo y frente a la cámara con una sonrisa que enamora y deja con la boca abierta y el ojo cuadrado a más de una chica dentro de su camerino.

Pues según lo dicho por el propio cantante anteriormente, es la primera vez que se muestra como Dios lo trajo al mundo y en una plataforma vista por millones de usuarios alrededor del mundo. Y dejando la modestia a parte, ha escrito: "Si quieres que tu día siga muy normal, no vayas a ver #ÉraseUnaVezPeroYaNo en @netflix….", lo que indica una clara invitación a verla, pues lejos de ahuyentar a sus fanáticos, lo único que la provocado es que lo vean más.

Y ante tremenda foto del cantante, los fanáticos de todos calibres y de diversos escenarios, ya han mostrado su empatía por Sebastián Yatra con comentarios como: "Todo el mundo con las manos en el aire" con todo el bullying del mundo... así como "Jejejeje oee mostrón" por parte de Nacho Acero.

Y la propia Nia Correia le ha lanzado un "Caballero!" personaje que hace ya en la serie de Manolo Caro. Por su parte Roberta Lobeira también ha dicho: "Jajajaja te encantaaa"... La cuenta del programa "El Gordo y la Flaca" de Univisión ha quedado literalmente con el ojo abierto (o cuadrado) y el mismísimo Manolo Caro ha demostrado sus carcajadas abiertamente.

"Estoy pegada al tv. Ya voy por el segundo hijo que le llegó al 'infiel'.", es el comentario de 'La Única Diva de la TV', mientras que la conductora mexicana Yolanda Andrade le ha pedido: "Levanta los brazos" y la responsable de que el colombiano ya le haya dado la vuelta al mundo con esta postal -Itziar Castro- quien lo verá como Dios lo trajo al mundo en el serial, ha dicho: "Que fotones hago!!!!!!" tras algunas carcajadas.

También se lee: "Ricas piernas"... Y con ello, Sebastián Yatra ha logrado al momento, al menos 1.537.323 de corazones rojos y más de 15,500 comentarios

