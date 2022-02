Indiscutiblemente ellos son una pareja que inspira a los demás a amarse y que aunque estén a la distancia, siempre están juntos... y para muestra basta un botón, y así es como Sebastián Rulli demuestra de que babea de amor por Angelique Boyer este 14 de febrero y ¡todos los días!

El último viaje que hicieron juntos fue a la playa en Baja California Sur, México y por supuesto, quedaron los recuerdos más significativos del amor que se tiene la pareja, que al momento, ha logrado mantenerse como una de las más sólidas del espectáculo.

Y la mañana de este lunes 14 de febrero, el histrión argentino demostró una vez más el gran amor que tiene por Angelique Boyer, aunque ella haya pasado un fin de semana lejos de él con su amigo Diego Dreyfus (un gran amigo que Sebastián y Angelique tienen en común; un ingeniero, actor, empresario y coach de vida. Comenzó en un negocio de mercadeo en red del cuál rápidamente creció y se independizó).

Lee también: Angelique Boyer desborda emociones tras bailar en bikini muy 'peligrosa'

Aunque todo parece indicar que la aventura de fin de semana terminó para la actriz y que este lunes se reencontrará con el protagonista de "Los Ricos También Lloran" (2022); pero mientras tanto, fue Rulli de 46 años, quien tras compartir una serie de postales de sus vacaciones en Baja California Sur a finales del 2021 junto a Angelique, también le dedicó unas líneas:

"Si mantenemos viva la llama del amor… No existirán en el mundo tempestades capaces de apagar el fuego que iniciamos con el más bello y sincero sentimiento. #teamo #felizdiadelamoryla amistad #behappy #love... Por lo más hermoso y valioso de esta vida 'el Amor y la Amistad' SALUD!! #besosybendicionesparatodos. Foto: @nickinthematrix" se lee en la declaración de amor que refuerza el amor entre la pareja.

Lee también: Angelique Boyer derrite con ojazos y blusita de pronunciado escote

No sin antes de que Rulli, afirme que "El amor lo es todo" como se lee en la ubicación de la publicación de su cuenta de Instagram de este lunes 14 de febrero, Día de San Valentín. Y ante el regalo virtual que el actor ha hecho a la francesa, ya se han pronunciado los primeros famosos, que sin duda, comparten la alegría de tanto amor entre Sebastián y Angelique.

El fotógrafo Christhoper Esqueda, Fabiola Delgado, Erika Buenfil, Fernanda Castillo y Víctor González, son algunos de los famosos que se han unido a esta celebración virtual. Pero ha sido la propia Angelique Boyer, quien no ha perdido la oportunidad de devolverle ese amor a través de la obligada respuesta:

"Mi todo! Amo amarte con tanta paz, amo verte sonreír y que te sientas pleno, amo nuestros ataques de risa, tus besos y los momentos en los que me quedo dormida en tu pecho. Eres una bendición en la vida de muchos. Eres mi mejor amigo y mi amor más grande! Te amooooooo @sebastianrulli. Les deseo a tod@s un amor así que sea compañero y buena compañía".

Y justamente a un hora de haber hecho público este regalo de amor Angelique Boyer, Sebastián Rulli ha encendido literalmente los corazones de sus 11.2 millones de fanáticos y al momento, ha logrado alrededor de 153 mil corazones rojos y más de 1,600 mensajes de cariño, amor y buena vibra a la pareja.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!