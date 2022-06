Sebastián Rulli restriega la razón por la que Angelique Boyer cayó redondita

Durante su reciente viaje a España, Sebastián Rulli y Angelique Boyer se han divertido de lo lindo paseando y visitando los lugares y playas más atractivas de la Madre Patria, pero recientemente, el argentino restregó al mundo, la razón por el que la francesa cayó redondita a sus pies.

Pues no sólo las féminas pueden mostrar cuerpazo en bañador y para muestra basta un botón. Y es que, Sebastián Rulli se dejó fotografiar por el amor de su vida, mientras lucía sus marcados pectorales sin playera y con short ahulado desde Bolonia, Tarifa, una playa española.

Y a sus 46 años, Rulli ha presumido ser uno de los hombres más guapos y galantes entre los famosos de la farándula mexicana e internacional y el actor utilizó su cuenta de Instagram para compartir algunas fotos en las que luce toda su musculatura y una sonrisa encantadora.

Tras ganar terreno como el protagonista de "Los Ricos También Lloran" (2022), el novio de Angelique Boyer ha ganado la simpatía de muchos más fans en redes sociales y en una frase encerró una enseñanza de la vida:

"Reír a carcajadas despeina, viajar, volar, correr 'Despeina'. Meterte en el mar despeina, quitarte la ropa despeina, Jugar despeina! Besar a la persona que amas DESPEINA. Que esperas?… Deja que la la vida te despeine. #smile #despeinado #behappy #loveislove @angeliqueboyer".

Acto seguido, el fotógrafo Christhoper Esqueda prendió fuego a su publicación, mientras que su colega Uriel Santana, dijo: "Así mero hermanito!" y Diego Dreyfus, sólo le envío un guiño agradeciendo por tanto.

Su fanpage (página de fans) @srlive.rulli le envió sus impresiones: "Lo mejor de la vida es compartirla con nuestra familia, con nuestros amigos y con la persona que amamos... y más si esos momentos son felices y divertidos. Me alegra y hace feliz verte reír y verte feliz. Sigue disfrutando de las vacaciones. Los quiero mucho. Besos y abrazos para todos para todos".

Otras dos fanáticas respondieron con humor las sugerencias de Sebastián Rulli: "Jaja yo vivo despeinada, lindo día" y "Tomo nota de tus palabras Sebastián, a despeinarse se ha dicho". Al momento, el actor ha logrado llamar la atención de más de 42,400 seguidores y se puede leer 1,140 mensajes al momento.

