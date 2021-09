Sebastián Rulli pone a sudar a Angelique Boyer con intensas fotos en bóxer

Luego de su galantería como protagonista de telenovelas, el actor Sebastián Rulli puso a sudar a Angelique Boyer con fotos en bóxer y luciendo sus grandes atributos. El argentino no puede estar más feliz con el éxito que ha tenido como actor en México y es por ello que últimamente ha demostrado esa felicidad que lo embarga con atrevidas fotografías.

Fue a través de su perfil de Instagram, que el histrión de 46 años, lució su musculatura y cuerpazo en bóxer, en una serie de postales en blanco y negro, por lo que la actriz reaccionó con especial cometario, mismo al que han respondido decenas de fanáticos de la pareja.

Para no pasar desapercibido el pasado fin de semana, Sebastián Rulli encendió los ánimos no sólo de su pareja quien lo ha sido por siete años -Angelique Boyer-, sino de millones de fanáticas que han reaccionado con tal sorpresa.

"Sunday B&W #goodmorning #goodvibes #sunday #blackandwhite" (Domingo B&N [Blanco y Negro] # buenos días, # buenas vibraciones, # domingo, #blackandwhite [blancoynegro]), escribió el protagonista de Vencer el Pasado y del remake de "Los Ricos También Lloran".

Y la primera en reaccionar a dichas postales fue la propia Angelique, quien escribió: "Aquí la muestra de que eres irresistible amorcito, fotos pa la banda, #infraganti @sebastianrulli", lo que denota que fue la actriz de origen francés, quien agarró desprevenido al argentino y lo captó por lo menos cinco veces.

Verónica Jaspeado, quien compartió créditos en "Lo que la vida me robó" (2014) y a quien actualmente se le puede ver en "La Desalmada", no se quedó con las ganas de su comentario: "Ándale carnal! Con que incendiando las redes eh???".

Así mismo lo hizo Uriel Santana (el fotógrafo de las estrellas) quien respondió con un: "Hermanitoou". "Amonooooos!!!!!" fue el comentario de Juan Diego Covarrubias, (actual protagonista de "Diseñando tu Amor". Su también compañer de foro en "Lo que la vida me robó", Grettell Valdez, también participó con su comentario: "Olé! andas con todo baby".

Su gran amigo italiano Niccoló de Zambiasi, también compartió: "Fratello guapísimo!" y su fanpage (página de fans) @srlive.rulli no reparó en expresarle su admiración: "Feliz domingo!!! Disfrútalo mucho con Angie y con Santi si él esta ahí. Muy feliz semana para todos y que tengas mucho éxito en las grabaciones. Los quiero mucho y fuerte".

Otra de sus fanpages cuestionó: "Quién tomó estas fotos??? Angie???" y otros comentarios de sorpresa se leen: "Me gusta verte sonreír", "@sebastianrulli Pásele marchante que le damos? Tenemos de todo" o "Estas fotos no son como muy aptas para cardíacos! Ya me desmayé". "Ay wey!!!!!!", expresó el actor Rodrigo A. Alcántara. Al momento, Rulli ha logrado más de 260 mil corazones rojos y 2,475 comentarios.

