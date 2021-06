Se sube Livia Brito la blusa y presume las maravillas que hay debajo

En medio de las polémicas y recientes declaraciones del fotógrafo, Ernesto Zepeda, paparazzi agredido por Livia Brito, la famosa cubana de 34 años se mostró despreocupada en sus redes sociales en donde lució su escultural figura al levantarse la blusa y presumir las maravillas que hay abajo.

Fue a través de sus historias de Instagram que Livia Brito deleitó la pupila de sus más de seis millones de seguidores de dicha red al subir su blusa y dejar al descubierto su tonificado y plano abdomen, mientras promociona una faja y resalta las maravillas de su uso.

Mientras luce un entallado pantalón de ejercicio en color rosa y un top en tono gris mientras sujeta con su boca una blusa blanca, fue que la protagonista de La Desalmada, próxima telenovela de Televisa, promocionó la maravillosa faja mientras se pone una crema reductora en su panza.

En una anterior publicación, la famosa cubana robó miradas al posar desde la playa con un top blanco y un short de mezclilla, festejando que no le tocó llamado de la televisora de San Ángel, por lo que se dedicó a disfrutar del día. "Ya es #Viernes mis #BebesDeLuz y hoy no me tocó llamado para #LaDesalmada así que estoy aprovechando el día para descansar. ¿Ustedes qué harán hoy?", escribió Livia Brito en el post que ya superó los 200 mil Me Gusta.

Cabe señalar que Livia Brito es una de las famosas que más popularidad tienen en las redes sociales y muestra de ello son los likes que gana en cada publicación que hace. Y aunque en un tiempo no obtenía gran respuesta de sus fans, debido al pleito que enfrentó hace poco más de un año con el fotógrafo, Ernesto Zepeda, poco a poco la artista ha logrado recuperar la confianza del público.

Livia Brito se sube la blusa para presumir las maravillas que hace su faja.

Y pese a que con su talento y belleza que derrocha a través de las redes sociales, la cubana ha logrado mantenerse en el gusto de sus fans, la famosa no ha recuperado del todo la confianza de los mexicanos, quienes al igual que el paparazzi agredido piden justicia.

Fue precisamente hace unas horas que Zepeda lamentó a través de sus redes sociales la lentitud e impunidad de su caso, pues cabe mencionar que la agresión ocurrió hace poco más de un año y aún no se ha hecho justicia.

“Soy Ernesto Zepeda, fotógrafo, paparazzo de Cancún. Hace un año la actriz Livia Brito y su novio Mariano Martínez me golpearon y robaron mi equipo de trabajo. Un año en el que no se han comunicado para reparar su error. Un año en el que la fiscalía de Quintana Roo ha mostrado una lentitud inusual en el caso. Un año en el que el Ministerio Público contó desde el principio con los elementos, testigos, videos que son del dominio público para pasarle al juez la carpeta y se judicializara. Esto no ha recurrido”, señaló el periodista en un video.

Además, el periodista pidió a las autoridades correspondientes realizar su trabajo, pues el demostró con pruebas las agresiones que sufrió. “Mis abogados y yo tenemos la preocupación de que exista tráfico de influencias pues un político salió a declarar hace algunos meses que la actriz le solicitó ayuda para desaparecer pruebas del caso. Incluso, he sido acusado penalmente por invasión a la privacidad cuando yo a ella me la encontré en una playa pública. Hago un llamado a la justicia. Los mexicanos ya están muy molestos de impunidad, de violencia, de corrupción. Fiscalía de Quintana Roo, haga su trabajo”

