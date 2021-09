Se revela Thalía; le importa más el tamaño que el sentimiento

La cantante Thalía quien recientemente celebró las fiestas patrias de México con excéntrico vestuario, se reveló y en nombre de todas las mujeres hizo tal confesión que puso a reír a todos, pues dijo que le importa más el tamaño que el sentimiento.

Pues aunque la esposa del empresario y músico Tommy Mottola se caracteriza por su buen humor hasta en los peores momentos como cuando se le inundó su mansión en Nueva York tras el paso del huracán Ida, sus "buenas puntadas" también le sirven para reírse de ella misma.

Fue a través de su cuenta oficial de TikTok, en la que la artista nacida en México comparte miles de ocurrencias con desafíos y otros vídeos, hizo un vídeo en el que literalmente dijo una cosa por otra, logrando arrancar las risas de muchos de sus fans y seguidores en la cuenta de la app china.

"A nosotras las mujeres no nos importa el físico, nos importa más el centímetro... ¡No, no, el sentimiento, que diga!... ¡Ay, no! ¿Cómo borro esto?" se le escucha decir a la famosa que recientemente ha recibido su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, en uno de sus clips más vistos de TikTok.

Mientras en la descripción la señora de Mottola escribió: "A Jiiiiiijooooooooooo" y tras ello, ha recibido comentarios de "a montón", mientras se nota que no están muy de acuerdo con la cantante; algunos se leen: "El dinero, no te hagas", "El billete, diría yo", otro más aseguró: "Tan ocurrente y tan guapa como siempre".

Otros más se mofaron de su edad y su comicidad: "Ay, que anciana tan graciosa y ocurrente, qué barbaridad" o "A ti te importó el dinero de tu marido que más bien parece tu abuelo", "No importa la edad, sólo el dinero".

"No se te quita lo que te dijo don Raúl Velasco, verdad?" se lee en otro comentario, al que le respondieron con preguntas pidiéndole confesar qué fue lo que le dijo. "Por eso escogiste un ruco, porque te importa más el dinero que los sentimientos"; pero hubo quien suavizó el momento y escribió: "Tengo mucho sentimiento para usted, hermosa".

"El centímetro cada billete, ¿a poco no? Yo hasta los checo por si hay algún error que los haga valer más"... Pero tal parece que entre los 4,134 comentarios de todo tipo, a Thalía Sodi no le ha importado la percepción de cada seguidor y más bien, se ha dedicado a entretener con otros vídeos. El clip tiene ya más de 372 mil corazones negros.

