Se resiste Maribel Guardia a la vejez, luce igual de 'buenota' que Aracely Arámbula

La actriz Maribel Guardia ha dado muestra de su frescura, belleza y eterna juventud, lo que hace pensar que se resiste a la etapa de la vejez, y últimamente dio muestra de que luce igual de 'buenota' que Aracely Arámbula y otras colegas más jóvenes de ella del medio artístico.

Y es que, aunque la costarricense ya pisa escalón número 63, literalmente dice 'no' a la vejez con cada postal que comparte en redes sociales y con su presencia donde sea que se pare, por lo que luce igual de linda y espectacular que 'la Chule', quien es una de sus mejores amigas de entre las famosas de México y el extranjero.

Su cuenta de Instagram es testigo de la belleza que posee Maribel Guardia, lo que la ha colocado como una de las famosas más queridas, codiciadas y envidiadas por los internautas, pues muchos siguen admirándola por esa forma de sorprenderlos con cada modelito que luce.

Lee también: Maribel Guardia no le pide nada a Bárbara de Regil, tras lucir abdomen de lavadero

Su físico perfecto que implica tener abdomen marcado por el ejercicio, sus encantos delanteros bien puestos, su retaguardia redondeada y en su lugar, y unas piernas que algunas vez estuvieron valuadas en un millón de pesos por una aseguradora, son los que han hecho que a Maribel Guardia se luzca ante sus fans, pese a que le lleva 16 años a la chihuahuense.

En febrero pasado -por ejemplo-, la también cantante, dio muestra de que hace más el que quiere que el que puede, pues fue en su perfil de la red de la camarita, que restregó su abdomen perfecto tras lucir un outfit casual de pantalón tubo y blusa ombliguera y de escote cruzado, con el que no dejó duda de sus ganas de seguir posicionándose como una de las favoritas.

Lee también: Marjorie de Sousa deslumbra en bañador como Aracely Arámbula sólo por ser viernes

"#feliz #miercoles. Somos ricos cuando tenemos SALUD. Todo lo demás es lujo. #look @variedades_onlinegt", se lee al pie de su postal, presumiendo que ella tiene salud y también todo lo demás que sin duda, es lujo.

Por lo que Maribel recibió más de 27,500 corazones rojos. Sin embargo, su belleza podría compararse fácilmente con la de Aracely Arámbula, quien tampoco para de lucir sus curvas en atrevidas prendas que van de lo traslúcido hasta los outfits más pegaditos.

En redes sociales circula una postal de ella que no es nueva pero en la que la ex de Luis Miguel luce un outfit de pantalón blanco de lino y sostén azul agua, con el mar de fondo que la hace lucir toda su figura y comprueba que es una de las actrices más bellas sobre la faz de la Tierra. La instantánea fue compartida por la fanpage (página de fans) la actriz de 47 años @aracelyxheart, que escribió: "Feliz jueves @aracelyarambula" con un corazón rojo.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!