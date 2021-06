Se pone intensa Cecilia Galliano, se quita la blusa y presume cinturita

La actriz y conductora de televisión argentina, Cecilia Galliano elevó la temperatura de sus fieles admiradores de las redes sociales al quitarse la blusa y presumir la cinturita que se carga a sus 39 años. La famosa que forma parte del elenco de La Desalmada, historia de Televisa protagonizada por Livia Brito y José Ron, empleó su Instagram para presumir sus atributos.

Muy de cerca y de frente a la cámara fue que Cecilia Galliano se puso muy intensa y expuso sus encantos en un primer plano, mientras luce unos ajustados leggins negros y un top de encaje azul-verde con el robó miradas. Y aunque la argentina combinó sus prendas con un ligero maquillaje y un tanto desarregledo su cabello, esto fue lo menos importante para sus fans que admiraron su belleza.

En la publicación Cecilia Galliano justificó por qué se quitó la blusa y se quedó solo con la prenda íntima, pues especificó que se disponía a hacer ejercicio, reafirmando que todo lo que ella hace, lo hace intensamente. "Hagas lo que hagas , siempre hazlo intensamente #mentesana #ejercicio #sisepuede #mecuido #meamo #mujerfeliz".

A poco más de 24 horas, la imagen de la conductora de televisión lleva más de 75 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios. “Hermosa”, “ Que lindas niñas” , “Estas impresionantes”, “Hermosisíma”, “Que mujer”, “

Eres tan bella, tan perfecta”, “ Hay boleta como me encantas”, “ Divina princesa”, son sólo algunas de las reacciones en la publicación de la ex de Sebastián Rulli.

No es la primera vez que Cecilia Galliano deleita a sus fans con sus prominentes curvas, pues constantemente la condcutora de televisión de 39 años cautiva con sus atrevidas fotografías y atrevidos conjuntos con los que deja al descubierto su perfecta anatomía, tal y como lo hizo cuando se quitó la blusa y presumió su cinturita y su abdomen de acero.

Cabe señalar que en estos últimos años, la modelo originaria de Marcos Juárez, Argentina, ha ido aumentando considerablemente su popularidad en México, país que le abrió las puertas cuando ella apenas tenía 19 años. Siendo uno de los rostros más bellos del espectáculo y una de las más aclamadas por el público por su talento frente a la pantalla, es que Cecilia Galliano ha ganado un espacio en el corazón de los mexicanos.

La modelo se mantiene en contanto con su público a través de las redes sociales, espacio donde deleita a sus dos millones de seguidores con su belleza. Actualmente y después de estar ausente de la pantalla chica, la ex de Sebastián Rulli hizo retorno a las telenovelas con La Desalmada, proyecto que se estrenará el próximo cinco de julio.

Recordemos que Cecilia Galliano ganó popularidad en México gracias a su participación en los programas de televisión, "Sabadazo" y Los primeros 10.