Se pasó de filtro la actriz Erika Buenfil; a sus 58 ya no puede más

Luego de volver a los melodramas en 2021 con su participación protagónica en "Vencer el Pasado", la actriz Erika Buenfil ha vuelto a confinarse este año, pues una nueva ola de contagios por el Covid-19 está a la orden del día y alcanzó a la propia actriz y a su hijo, Nicolás. No obstante, la actriz está de mejor ánimo y así lo ha demostrado este domingo, con una postal, que denota que a sus 58 años ya no puede más, pues hay quien asegura que se pasó de filtro.

Conocida como 'la reina del TikTok', Erika Buenfil no ha parado de entretener a su público con graciosos vídeos a través de su cuenta de Instagram, y hace un par de horas, dejó ver que ya no es una jovencita que 'se cuece al primer hervor'.

Con una postal en blanco y negro, fue que quien diera vida a la tóxica Carmen Medina de Cruz en la telenovela "Vencer el Pasado" se lució este fin de semana; no obstante, la histrionisa de 58 año, pudo haber abusado del filtro que como toda una experta en redes sociales, utiliza muy a menudo en sus publicaciones.

Y es que, la madre de Nicolás Buenfil, apareció con una gran sonrisa en una postal en blanco y negro con corazoncitos blancos flotando por toda la imagen, pero pese a su gesto amable, todo indica que la actriz, ya no se siente bien del todo.

No obstante, Erika Buenfil ha demostrado su completo ánimo y ganas de salir adelante luego de haber resultado positiva junto con su hijo al Covid-19. "Hoy me seguiré cuidando. En calma. En casa. No bajemos la guardia", escribió la legendaria actriz, que debutó en los 80's en le medio artístico y que, al momento, tiene nada menos de 35 melodramas en su haber.

Y eso lo demuestra después de compartir un vídeo de TikTok este mismo domingo, en el que aparece cantando y bailando una decena de canciones clásicas de la música mexicana y del género del pop, y el cual, asegura que si se sabe todas las canciones es porque es una verdadera señora, lo que evidentemente no se puede negar.

Pero ante ello, Erika, quien por el momento se encuentra de nuevo encerrada en casa, también escribió: "Que el no decaiga en Ánimo. Cada día sintiéndome mejor. Bonito Domingo".

Por otro lado, sus fanáticos le levantaron mucho más el ánimo tras dejarle comentarios de buenos deseos, tales como: "Por favor cuídate porque me importas. Te abrazo... ¿Lo sentiste?", "Te admiro por tu fuerza, osadía, alegría y por ser esa mujer guerrera... Eres 100. TQM", "Poco a poquito mi vida, ya pasará todo eso", "Cuídate mucho, hermosa", "Te queremos", etc.

