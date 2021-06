Se muestra sin nada Chiquis Rivera y aseguran que se hizo arreglitos

Centrada en el tema de su físico, Chiquis Rivera se muestra sin nada y aseguran que se hizo arreglitos... Y es que la cantante más controvertida de Estados Unidos, no ha parado de ver la manera de bajar esos kilos de más y no sólo eso, sino que además, da cuenta al mundo de lo que hace para lograrlo y de los favorables resultados que dice tener.

Desde la dieta Keto, hasta la rutina de agua tibia con limón -entre otras-, son las estrategias que Chiquis Rivera ha elegido para decirle adiós a esos kilos que tiene de más; aunque la estrella latina, podría contradecirse ya que en algunas ocasiones, ha dicho que hay que aceptarse como uno es.

"Ámate, acéptate y apruébate tal como eres... y si te quieres hacer unos arreglitos aquí y allá, también se vale. Do YOU! Bee YOU... and throw some HONEY on them Salty Bees with your CONFIDENCE! (¡Vos si! Bee USTED ... ¡y arroje un poco de MIEL sobre las abejas saladas con su CONFIANZA!)", escribió el pasado 25 de mayo en su cuenta oficial de Instagram.

No obstante, como muchos medios, el programa de espectáculos "Suelta la Sopa" de Telemundo, también está muy al pendiente de lo que haga la hija de la finada cantante de banda Jenni Rivera, y en su cuenta oficial de Instagram escribió: "#Chiquis, sin ropa, muestra cómo ha cambiado su cuerpo desde las fotos de #Tulum. Entra al link in bio y toca esta foto".

Sin embargo, algunos fanáticos no parecen haber tomado la noticia con humor, pues se han manifestado en contra de la cantante del género regional mexicano: "Que pereza querer andar buscando aprobación de los demás", comentario, que al momento, ha sido apoyado por 117 usuarios más de Instagram, o "Parece que no encuentran otro tema Dios miooo".

Y en medio de las críticas, también parece haber alguien que tenga buenos deseos para Chiquis Rivera: "Ojalá logre su peso ideal, no es fácil ser famosa y ser criticada cada 5 segundos". Por otro lado se lee: "Cirugía y Photoshop como siempre queriendo engañar al público!!!!!!"

"Pues sí, luego se le nota que se hizo cirugía", "No ps uno acostado, claro, todo sele aplana, la cosa es de pie, sale todo hasta lo que no!", "PUES SI!!! TODA LA CHUPADA DE MANTECA QUE LE HACEN LOS DOCTORES. QUE YA LE PARE A LOS TAMALES!!!!!"

"Pero la cara está igual", "No que no tenía complejos y se aceptaba tal y cual como era?", "Honestamente yo creo que Chiquis les paga una cuota para estar chin**ndo con ella a cada instante", "Desde las cirugías", "Hasta cuando Peggy?", son algunos de los duros comentarios que ha recibido la estrella de los escenarios a través de la cuenta del programa de espectáculos.

Y aunque efectivamente, Chiquis Rivera ha dicho que se acepta como es, también ha dejado ver sus ansias por deshacerse del sobrepeso y tener a llegar una exquisita figura como muchas de las estrellas que circulan en redes sociales.