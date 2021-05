Se levanta Demi Rose la sudadera y deja ver sus enormes melones

Tras poner de cabeza a sus millones de seguidores de las redes sociales tras anunciar que abriría cuenta en OnlyFans, Demi Rose no para de sorprender con las espectaculares fotografías que comparte en Internet en las que deja al descubierto su espectacular anatomía.

Hace 24 horas la famosa elevó la temperatura de sus más de 16 millones de seguidores de Instagram al aparecer en coluquillas sobre una cama, mientras levanta su sudadera rosa estampada, dejando al descubierto su entallado atuendo; un short blanco y un sostén del mismo color, el cual solo cubre una parte de sus pechos mientras deja al aire lo de más.

Parte de la imagen en la que Demi Rose apareció están unas letras que dicen Ángel, por lo que la famosa aprovechó para escribir: Didn’t you know? en español: ¿No lo sabías?, haciendo referencia al texto. Hasta el momento la fotografía ha obtenido 290 mil Me Gusta y un sinfín de comentarios.

Actualmente la modelo de 25 años, es una de las influencers más populares en las redes sociales, su número de seguidores aumenta día con día, debido a que constantemente alborota con el tipo de contenido que publica. Recientemente la orginarinaria de Birmingham, Reino Unido, se encuentra en Ibiza, España, de donde constantemente posa para el lente de las cámaras.

Pese a que Demi Rose ha logrado ganarse el reconocimiento del público, el sueño más grande de la británica es ser actriz en Hollywood. Recordemos que la cotizada modelo comenzó a ser reconocida por su supuesto parecido con Selena Gomez, razón por la que le dieron el título de la doble se Selena.

Pese a la fama que obtuvo tras el parecido con la cantante, actriz y filántropa y diseñadora de moda estadounidense, Demi Rose saltó a la fama en el 2014 cuando fue seleccionada como la chica más prometedora del Reino Unido. Además su supuesta relación con el rapero, Tyga, pareja de Kylie Jenner, también la hizo ganar más fama.

Fue en el 2015 cuando a Demi Rose también se le relacionó sentimentalmente con el futbolista, James Rodríguez, como era de esperarse la noticia comenzó a circular a nivel internacional, debido a que, justo en ese momento, el deportista era una de las estrellas del Real Madrid y tenía compromiso.