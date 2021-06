Se le cae el vestido a Ana Bárbara y enseña tocho morocho

La cantante del regional mexicano, Ana Bárbara sufrió un incómodo momento luego de que su arriesgado escote la traicionara y terminara enseñando más de la cuenta. Resulta que la famosa empleó su cuenta de TikTok para agradecer un regalo que había recibido por parte de sus fans cuando el vestido se le resbaló.

Fue hace un par de horas que Ana Bárbara compartió el contratiempo que sufrío mientras abría una caja que le habían enviado, y mientras estaba sentada y se disponía a seguir presumiendo la cantidad de dulces que le habían llegado, se ve a la famosa un tanto incómoda con su vestuario rojo, pues opta por acomodarlo, sin embargo, este se resbala y la cantante termina enseñando tocho morocho.

Cuando Aná Bárbara se percató que la parte de arriba de su vestido se estaba cayendo y que estaba a punto de quedar desnuda frente a la cámara, intentó detener el vestuario sin embargo, ya fue demasiado tarde por lo que sólo optó por gritar un: ¡ay!

La intérprete de Bandido tomó el accidente con sentido del humor, pues escribió junto al video que efectivamente se le había salido tocho morocho, pero sus fieles admiradores no contaban con su truco bárbaro. "Y que se me sale tocho morocho pero obvi traía #trucobarbaro.#oops #anabarbara #fail #chistoso #tochomorocho #acidente", escribió la famosa para acompañar el video.

Como era de esperarse el video de la cantante generó un revuelo en TikTok en donde ha recibido cientos de comentarios en donde apoyan a la famosa, pues cosas como estás suelen suceder. Además el video ha ganado miles de Me Gusta. "Suele suceder", "Hermosa", "Cuidado Ana Bárbara", " No es novedad que enseñe todo", "Yo no vi nada Ana Bárbara", son solo algunas de las reacciones en TikTok.

No es la primera vez que la exitosa cantante del regional mexicano se vuelve tendencia en las redes sociales por accidentes como esté o por posar con atrevidos vestuarios con los que deja poco a la imaginación.Cabe señalar que esté accidente de Ana Bárbara sucedió dias después de que la intérprete de Lo Busqué sosprendiera a sus más de 7 millones de seguidores en TikTok al hacer bussitchallenge, donde demostró que es una experta bailando twerking y que no hay edad para estar siempre a la moda.

“Ante todo diversión”, escribió la famosa junto al video que logró alcanzar miles de Me Gusta y cientos de compartidas. Actualmente Ana Bárbara es una de las famosas más activas en las redes sociales y una de las más queridas del medio artístico.