Se despoja Demi Rose de todo lo que le estorba para tomar el sol

La modelo británica Demi Rose, se despojó de todo lo que le estorbara para tomar el sol, mientras lució su anatomía desde su casa en Ibiza, España, cuestión por la que ahora sí ha dejado a sus fanáticos boquiabiertos y con el ojo un poco más que cuadrado.

Las imágenes de la hazaña de Demi Rose ya empezaban a circular en las redes sociales, hace algunos días, pero fue la tarde de este lunes en América, (21:00 horas en España) que Demi Rose compartió un par de postales en las que literalmente se muestra, como Dios la trajo al mundo -como se dice coloquialmente-.

La publicación de Demi Rose, fue con el fin de invitar a todo el mundo a inscribirse de manera gratuita a su página privada, mejor conocida como Only Fans, por lo que escribió en la descripción de las infartantes postales:

"OF saw it first, but now I am pleased to announce that you can now subscribe to my page COMPLETELY FREE.. Check my website in my bio under “exclusive content” and join my page, I can’t wait for you to see" (OF lo vi primero, pero ahora me complace anunciar que ahora puedes suscribirte a mi página COMPLETAMENTE GRATIS .. Revisa mi sitio web en mi biografía en "contenido exclusivo" y únete a mi página, no puedo esperar a que veas).

Acostada boca abajo y con los brazos erguidos apoyados en el piso, luciendo además un par de tenis color rosa de la firma Chanel -que eran los únicos que la hacían ver verstida-, Demi Rose posó como si estuviera haciendo el "Saludo al Sol", postura del yoga que permite estirar todo el cuerpo y mostró sus estilizadas piernas colocadas hacia arriba.

Con dichas instantáneas, la modelo de 26 años presumió cuerpazo -como siempre- pero además, la piel perfecta que posee en un tono bronceado con el que enamora a culquiera. También se puede ver su marcada cintura, sus gluteos resaltados y su anatomía perfecta en pocas palabras.

Acto seguido, la top model de raíces europeas, se ha llevado por lo menos 431,830 corazones rojos y 4,705 comentarios entre los que sólo se leen halagos y cientos de piropos; aunque algunos mensajes muestra el desvarío que la británica causa con tales fotografías entre sus followers.

Y es que, luego del boom que ha causado verla posar prácticamente desnuda con el pretexto de invitar a sus casi 17 millones de seguidores de su cuenta oficial de Instagram, a inscribirse de manera gratuita a su página privada, es natural que sus fanáticos sigan sus pasos.

