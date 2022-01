¿Se cortó el cabello? Así luce Angelique Boyer este 2022 tras posar en la playa

Looks van y vienen y a principios del 2021, la actriz Angelique Boyer tuvo que oscurecer su rubia cabellera para hacer el personaje de la bióloga molecular genetista Renata Sánchez Vidal en la telenovela "Vencer el Pasado" que protagonizó junto a un tercia de actrices y Sebastián Rulli, su pareja en la vida real. Pero en los últimos días, ha aparecido ¿con el cabello corto?; eso parece tras posar en la playa.

Las últimas semanas del año fueron de relax para Angelique Boyer y Sebastián Rulli, quienes hicieron una pausa en sus actividades para darse un respiro y viajar a Baja California Sur, México, para disfrutar del mar, sol y playa junto a varias parejas de amigos.

Y para iniciar el 2022, Angelique Boyer sorprendió a sus seguidores en Instagram, tras posar tirada en la arena disfrutando del mar y la puesta del sol, sólo que con un semblante diferente, pues todo pareciera indicar que la francesa de 33 años se cortó el cabello.

Aunque por otro lado, en las siguientes postales, la novia de Sebastián Rulli, sigue apareciendo con su melena al hombro, tal y como se le ha visto en los últimos diez meses tras el cambio drástico que sufrió para poder interpretar a su personaje en "Vencer el Pasado", producción de Rosy Ocampo para Televisa.

Y tras las postales, la actriz que por ahora no tiene proyecto en puerta, dedicó un mensaje de agradecimiento a sus fans y a quienes compartieron con ella su felicidad; así se lee:

"¡FELIZ AÑO MUNDO! Empezando el año con salud en familia y sin expectativas. Quiero agradecer de corazón a las personas que me acompañaron a lo largo del 2021. Recibiendo el 2022 con todo. Que sea constante la salud. Ahhh y #MirenHaciaArriba... ya en serio! Sean felices! No pidas que las cosas lleguen, pide que despierten en ti.Muchas fotos de estas vacaciones les comparto algunos momentos. Gracias por las fotos. Los amo. La pase increíble".

El fotógrafo Uriel Santana ha sido uno de los famosos que la felicitó: "FELIZ AÑO HERMOSA!!!"; así mismo, recibió los halagos de su amiga y compañera en "Rebelde" (2004-2006) Estefanía Villarreal: "Hermosa sirena". "Feliz año ángel Hermosa!", fue el deseo de Cassandra Sánchez Navarro y Javier 'El Chicharito' Hernández también se apersonó con un par de emojis que denotan cariño.

África Zavala -su hermana en "Vencer el Pasado" (2021)-, también expresó su felicitaciones a Angelique: "Feliz año Angi hermosa, que venga lo mejor". Por su parte, Carmen Aub, no fue la excepción con un: "Feliz año!!!". Jéssica Coch y Alejandra García también se unieron a los famosos que halagaron a la actriz con emojis y un "Feliz 2022!".

La actriz Luz Ramos de "Imperio de Mentiras" (2020-2021) que compartió créditos con Boyer, no pudo dejar de expresar su cariño por la actriz: "Hermosa @angeliqueboyer que el universo siga bendiciendo tu vida". Y mientras su amigo Diego Dreyfus con quien disfrutó de estos días en la playa reaccionó con corazones rojos, fue el mismísimo Sebastián Rulli quien de nuevo le expresó su amor y agradecimiento.

"Que lindos momentos compartidos!! A tu lado todo es más hermoso!! Me das tanta paz y felicidad!! Gracias por tu luz y corazón tan noble y alegre!! Te amoooo". Un total de 301,815 seguidores son los que han reaccionado al post de Angelique Boyer y se han pronunciado con al menos 1,309 mensajes en la caja de comentarios.

Diana Palacios Periodista

Comunicóloga de profesión, reportera del portal Chispa.TV por convicción. Me considero una apasionada de la escritura y de las letras. Me encanta lo que hago y desde que llegué a esta empresa, he descubierto posibilidades infinitas y he aprendido mucho del menester de los grandes comunicadores. ¡Espero que mi trabajo los deje satisfechos!