Se brinca las trancas Daniella Chávez tras presumirse en top y chiqui falda

La modelo Daniella Chávez se brincó las trancas, sí, se pasó de los límites del recato y lució toda 'des cotonada' tras modelar top de encaje y chiqui falda. Y aunque es verano, la chilena presumió que tiene cada atributo en su lugar con sexy atuendo en color negro.

Pues aunque la chilena luce por igual casi cualquier color, la elegancia y versatilidad del negro son su máximo debido a que en cualquier ocasión va bien. Y desde Miami, Florida, la exclusiva zona del condado estadounidense conde vive, Daniella literalmente se presumió modelando en top y chiqui falda.

Fue el pasado miércoles que la esposa de Ariel Gutiérrez, posó para la cámara desde un restaurante de Miami, en un cuarteto de fotos con las que la famosa pone a pensar a sus seguidores sobre en cuál foto se verá mejor, aunque a decir verdad, no hay mucha diferencia entre una y otra, pues de acuerdo a los comentarios de sus fans, en todas destaca.

Lee también: Como Daniella Chávez, Demi Rose muestra su pasión por el deporte en prendas muy chiquitas

Fresca pero elegante en negro

Y tanto sentada (ángulo desde el que se logra ver mejor sus atributos) como parada, la ex conductora de Televisa Deportes, mostró cada parte perfecta de su cuerpo como sus oblicuos marcados, su piel sin imperfección alguna, su cabellera rubia como baba (de lacia), la cinturita y las súper piernas de las que es poseedora.

"Dinero o Amor? @NovaMEN and @FashionNova", escribió Daniella Chávez a la par de colocar un motín de dinero y un corazón negro en su comentario, lo que por supuesto puso entre la espada y la pared a sus seguidores, quienes normalmente contestan más de una opción.

Lee también: Aracely Arámbula y Demi Rose lucen sus prominentes curvas desde la cama

Y las respuestas no se hicieron esperar: "Amor con dinero", "Difícil pregunta", "DineAmor", se leen algunos, pero otros más se fueron por la facha de Daniella Chávez y aseguraron "The sexiest doll" (Sexy muñeca); y hubo quien se desplayó:

"La plata no te da el amor ni menos la felicidad... Claro, uno es feliz por un tiempo teniendo dinero pero siempre tendrás un vacío dentro que no se llena con dinero ni lujos... El amor, la salud, la humildad es la felicidad... siempre prefiere el amor de mamá, el amor de hijos, el amor verdadero".

Y otro se iban por las dos opciones: "Ambas", y no dejaban de halagar a Daniella: "Beautiful babe" (Bebé hermosa) o "Great job" (Buen trabajo) y "Your vibes bring me so much joy" (Tus vibras me traen tanta alegría)... Al momento, más de 115 mil, son los fanáticos que se han pronunciado a la belleza de Daniella Chávez con un corazón rojo y se pueden leer alrededor de 2 mil comentarios.

Se brinca las trancas Daniella Chávez tras presumirse en top y chiqui falda. Foto: Instagram Daniella Chávez

Síguenos en