Chumel Torres insulta a Paty Navidad; el youtuber la llamó pen... VIDEO

Hace unos días, la actriz y cantante Paty Navidad se volvió trending topic en Twitter después demostrar su total apoyo hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump en las próximas elecciones del país.

“Donald Trump está en contra de la élite oscura, lo que es el cabal, el estado profundo, de las agendas globalistas de la ONU y OMS que traen planes de dominar y controlar el mundo bajo un régimen dictatorial, basado en el modelo del partido comunista chino, con totalitarismo tecnócrata-digital, recorte de los derechos fundamentales, humanos, cívicos, sociales y recorte a las libertades y garantías individuales, violentando la dignidad humana”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

Pero no fue todo, ya que la actriz de televisión aseguró que Donald Trump era lo mejor para México por lo que generó una polémica pero ahora en Twitter. “Nos guste o no, estemos de acuerdo o no. Cuesta aceptar y reconocer lo que no se quiere, pero las cosas son como son. Lo mejor que puede suceder al mundo en estos momentos, en especial a Latinoamérica y más aún, a México, es que triunfe #Trump. Aunque mucho duela, es así”, escribió.

Los ataques contra Navidad no se hicieron esperar e incluso el famoso youtuber Chumel Torres se atrevió a arremeter en contra de la actriz de la protagonista de telenovelas como La fea más bella, Por amar sin ley y Mi adorable maldición, pues dijo que : "Paty Navidad declara que lo mejor para México es que Trump gane las elecciones. Lo mejor para México es que usted deje de declarar pende.., señora".

Sin embargo, estas declaraciones no fueron suficientes y el famoso influencer agregó un villancico al que le modificó la letra dedicado para Paty. Ante esto la actriz no se quedó callada y utilizó su cuenta de Twitter para decir que fue buen intento.

"Me gustó, buen intento, aunque tus "conceptos" siguen chiquitos. Lo que te desagrada de mi, corrígelo en ti. ¡Feliz Navidad mi querido Chumel!", escribió.

¡Ya está #ElPulsoDeLaRepública y quedó muy hermoso!



Chequen el villancico del final



Video completo — Chumel Torres (@ChumelTorres) September 17, 2020

La guerra en redes entre dos famosos dividió opiniones. La misión de Chupamel no es informar sino caernos mal y eso lo hace muy bien. Bueno no perderé más mi tiempo aquí. No lo vale”, “ Esta genial el villancico jajajajja que listos en tu equipo !!! Saludos dsd Atizapan de Zaragoza edo México”, “Está bien que no estés de acuerdo a sus opiniones y pensamientos pero de ahí a burlarte y ofenderla con groserías, que te valga lo que opine...”, “ Y si quieres opinar está bien, pero no es la forma...”, son algunos de los comentarios en Twitter.

Recordemos que últimamente Paty Navidad ha sido blanco de críticas tras atribuir que el coronavirus es parte de auna élite secreta con la intención de generar pánico en el mundo y así dominar la problación