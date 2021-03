Scarlet Ortiz luce a sus 47 años como una diosa con entallado vestido negro

Conocida en el mundo de las telenovelas por su participación en ‘Yo soy Betty, la fea’, de RCN Televisión, Scarlet Ortiz sigue siendo una de las actrices más bellas del espectáculo. La modelo venezolana que hace 22 años fue la rival de amores de Beatriz Pinzón llegó a los 47 y realmente luce fantástica.

Ya era bien sabido que la artista conservaba muy bien su belleza y que los años realmente no pasaban por ella, pues es innegable que aparenta menos edad de la que tiene y ella no lo esconde, por ello, en su cumpleaños gritó a los cuatro vientos que estaba a tres de alcanzar el medio siglo de vida.

Fue con una postal que compartió en su cuenta oficial de Instagram donde Scarlet Ortiz dio a conocer que llegaba a los 47 años y estaba muy feliz de celebrarlo con su familia, pues, en tiempos donde la pandemia ha dejado miles de fallecidos, cumplir años es un privilegio.

La histrionisa venezolana aprovechó para presumir su belleza y juventud en la instantánea, pues festejó con un corto vestido negro, entallado, que delineaba muy bien su silueta y permitía admirar el cuerpazo que posee y sus torneadas piernas.

La actriz posa muy sonriente sobre unos globos dorados, negros y transparentes mientras que con las manos sostiene pegados al suelo un par de números que forman un 47, la edad a la que está feliz de llegar como una diosa.

Scarlet Ortiz acompañó la postal con un hermoso mensaje donde agradece a la vida llegar a edad y poder disfrutarla sana y en compañía de sus seres queridos, algo que se ha vuelto muy importante pues hay personas que no cuentan con esa posibilidad.

“Y entonces me dicen ‘Nooo no digas tu edad’ y yo digo SIIIII!! Por qué negar que Dios, el universo me han regalado todos estos años de vida? Me parece que lo mejor es AGRADECERLOS!! Decir la edad no debe ser motivo de vergüenza, nooo! Debe ser motivo de orgullo, de recordar que la vida es una y hay que vivirla con nuestra mejor sonrisa! 47... y contando!!! #birthdaygirl (sic)”, escribió la actriz en su perfil.

Los 1.9 millones de seguidores que tiene Scarlet Ortiz en Instagram reaccionaron a la publicación y la llenaron de halagos por conservarse tan bien y le preguntaron su secreto para la juventud eterna, pues realmente luce mucho menor.

“Tenemos la misma edad, amiga bella, pero tú luces hermosa y mucho menor”, “Espectacular, la más bella. Los 50 son los nuevos 40, entonces ¡a celebrar!”, “Viéndose así de linda ¿quién niega la edad?”, “Pareces de 32, mi amor”, “¡Feliz cumpleaños, bella, como el buen vino! ¡Arriba las mujeres a las que no les preocupa la edad!”, “¡Pero dónde están los 47 aquí! Pareces de 20”, fueron algunos de los comentarios que recibió por parte de sus fans.

Y es que la actriz venezolana parece poseer el secreto de la juventud eterna pues luce casi igualita que cuando interpretó a la hermosa modelo Alejandra Zingg en ‘Yo soy Betty, la fea’, y de eso hace ya un buen rato.