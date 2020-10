Sandra Echeverría dio positivo al Covid-19: ¡no sabemos cómo agarramos el bicho!

Esta mañana, la actriz Sandra Echeverría, quien actualmente forma parte del elenco del programa de tv español de Antena 3, transmitido por Univisión, 'Tu cara me suena', anunció que ha dado positivo al Covid-19, y aunque es un poco reservada en su vda personal, la actriz sintió la responsabilidad de comunicarlo a sus seguidores y a los fanáticos del programa.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que la protagonista de "La Usurpadora" (2020), dio a conocer el hecho a través de una fotografía en la que aparece sólo la actriz, para la cual describió:

"Bueno pues no soy mucho de estar compartiendo estas cosas perooooo... por el compromiso que tengo con la gente y con el programa de @tucaramesuenaus les cuento que ayer salí positiva en Covid. Nos parece a todos increíble porque tanto el programa como nosotros hemos tenido TODAS las medidas de precaución. Pero bueno, la realidad es que no sabemos cómo funciona éste bicho ni como lo agarramos".

Así mismo, dejó ver que ella se sigue preparando para divertir a los seguidores del programa:

"Me sigo preparando para poder hacer mi transformación de @lauraleontv el Domingo para todos ustedes de forma virtual. Aquí estoy escuchando la canción. Espero tener voz para el Domingo! Mientras tanto me cuidaré mucho y trataré de dar lo mejor de mi para no fallarles".

Por último la actriz de 35 años, detalló los problemas que le ha causado la enfermedad y contó sobre algunos síntomas que ha tenido:

"De síntomas: pues ayer tuve algo de calentura, dolor de espalda, algo de ronquera y tos muy leve. Y si se siente algo de asfixia peroooo mis niveles de oxigenación están súper bien. Debilidad y un poco de taquicardia. Dentro de todo me siento afortunada de no sentir nada grave por ahora".

Algunos famosos del medio artístico en México como Consuelo Duval, Ana Brenda Contreras, Odalys Ramírez, Andrea Legarreta, Zuria Vega, Adriana Fonseca, Adriana Louvier, Carmen Armendáriz, Laura León, Mónica Huarte, El Dasa, Saúl Lisazo, Leo de Lozanne, entre otros, se hay unido a la publicación de Sandra para darle ánimos y decirle que todo va a estar bien.

Cabe señalar, que según información emitida por el mismo programa, Sandra, es la tercera en adquirir el virus dentro de la producción, a dos semanas de estreno; mismo que es conducido por Ana Brenda Contreras y Rafael Araneda.

Los primeros dos contagios les sucedieron al cantante colombiano Llane, quien informó sobre el hecho a través de su cuenta oficial de Instagram.

"Les quiero contar que tengo coronavirus, pero estoy tranquilo, estoy muy bien. Les cuento no con el ánimo de alarmar a nadie, solamente que tengo unos compromisos con Univision y con Tu cara me suena. No voy a poder asistir este domingo, pero estoy aquí en casa cuidándome", dijo.

Así mismo, lo dijo Melina León, misma que tuvo fuertes síntomas de la afección que literalmente tiene de cabeza a todo el mundo. También lo dijo en sus redes sociales.

"Lamentablemente, esto me ha dado fuerte. Tengo fiebre, tos y todos los síntomas. Es un proceso doloroso y más cuando estoy fuera de casa y alejada de los míos. Estoy tomando vitaminas e hidratándome para combatirlo. Esto no es un juego, por favor tómenlo en serio. No se lo deseo a nadie".

